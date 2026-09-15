قائمة منتخب مصر لكرة الصالات المبدئية استعدادًا لوديتى الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة نادر رشاد، القائمة المبدئية للمعسكر الحالي، والتى تضم 18 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر وديًا يومي 21 و23 سبتمبر الجاري بمدينة تلمسان الجزائرية.

وتغادر بعثة منتخب الصالات إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل.

ويعلن الجهاز الفني عن القائمة النهائية التي ستضم 14 لاعبًا قبل السفر، لخوض المباراتين المقرر إقامتهما ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات فى المغرب وفق النظام الجديد للاتحاد الأفريقى، وتأتى نسخة 2026 كمسابقة قارية مستقلة وغير مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات.