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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القناة الرياضي يتصدر الترتيب العام لبطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي

التجديف
التجديف
ياسمين تيسير

حصد نادي القناة الرياضي كأس بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي للموسم الرياضي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧ التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، والتي أقيمت ببورتو مارينا بالساحل الشمالي خلال الفترة من 10 حتى 11 سبتمبر 2026 بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من 8 أندية.

وصرحت نانسي أحمد المنسق الإعلامي للاتحاد بأن نادي القناة الرياضي تصدر منافسات البطولة في قوارب الفردي والزوجي والزوجي المختلط محققاً أكبر عدد من الميداليات الذهبية، وأكدت أن البطولة شهدت منافسة قوية ومستوى فني متميز من جميع الأندية المشاركة.

وجاءت النتائج كالتالي:

حقق نادي القناة الرياضي المركز الأول في الترتيب العام للبطولة بعدما حصد 11 ميدالية ذهبية و 5 فضيات و 3 برونزيات.

وجاء نادي المعادي واليخت في المركز الثاني بإجمالي 5 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و 4 برونزيات، بينما احتل نادي طلائع الأسطول المركز الثالث بحصوله على ميداليتين فضيتين و 4 برونزيات.

وفي المركز الرابع حل نادي البنك الأهلي بميدالية فضية وبرونزيتين، فيما جاء نادي اليخت المصري في المركز الخامس بميدالية فضية وبرونزيتين.

واقيم على هامش البطولة تصفيات لإختيار عناصر المنتخب الوطني للتجديف الشاطئي المشارك في أولمبياد داكار للشباب ٢٠٢٦ .

وأقيمت التصفيات بين أربعة لاعبين وهم يوسف سلامة وياسين القماطي و عاليا محمد و ريماس أسامة .

وتم اختيار اللاعب يوسف سلامة واللاعبة عاليا محمد للمشاركة في أولمبياد داكار ،كما تم إختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك فى بطولة العالم للتجديف الشاطئي التي سوف تقام فى الصين الشهر المقبل  بناءاً على تصفيات منافسات بطولة الجمهورية 

وهم 

اللاعب  عمر شريف القماطي من نادي المعادي واليخت محققاً زمن 02:48.2 دقيقة 

اللاعب  عمر حسام الدين مصطفى من نادي المعادي واليخت وحقق زمن 02:52.9  دقيقة 

اللاعب زياد محمد سلامة من نادي  القناة الرياضي وحقق زمن  02:53.3 دقيقة 

اللاعب مروان محمد السيد محمد من نادي القناة الرياضي وحقق زمن 02:55.4 دقيقة

وأقيمت البطولة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، وتحت إشراف الكابتن سيف نجم مدير البطولة والمشرف العام على المنتخبات الوطنية  يعاونه القبطان محمد سلامة نائب رئيس الاتحاد، و الدكتور محمد حسين رئيس لجنة الدعم الفني، وبحضور اللواء محمد نور المدير التنفيذي للاتحاد و الكابتن أحمد حلمي رئيس لجنة الحكام الرئيسية

والكابتن علاء رزق مسؤول المجرى والعهدة

وهنأ اللواء شريف القماطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف نادي القناة الرياضي على النتائج المشرفة، وأشاد بالمستوى الفني المتميز لجميع اللاعبين المشاركين.

وأكد القماطي أن البطولة تعد واحدة من أبرز وأهم البطولات المحلية في أجندة الإتحاد المصري للتجديف، نظراً لدورها الكبير في متابعة مستويات اللاعبين واختيار العناصر المتميزة لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات الدولية المقبلة.

الشاطئي التجديف القناة

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