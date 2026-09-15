شوقي غريب: 26 مدرباً مصرياً يحصلون على الرخصة "برو"

أكد شوقي غريب، المدير الفتي لاتحاد الكرة، أنه منذ توليه المهمة يسعى لتوفير الأجواء المناسبة لكل المنتخبات الوطنية المقبلة على ارتباطات مهمة ، موجهاً الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على الدعم للمنتخبات الوطنية.

وقال غريب، في كلمته بحفل اتحاد الكرة مع المنتخبات الوطنية، إن المدرب الوطني يستحق الدعم والمساندة، لكن هذا لا يتعارض مع وجود خبير أجنبي، تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للإشراف على مشروع اكتشاف المواهب.

وأضاف غريب أن هناك خطة طموحاً للكرة المصرية تمثل رؤية لتطوير الكرة المصرية 2038 ، سيتم إعلانها قريباً في مؤتمر صحفي موسع بالتعاون بين اتحاد الكرة وعدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وتحدث غريب عن تطوير المدربين ، حيث شدد غريب على أن هناك إدارات متخصصة في رخص التدريب وتحليل الأداء وغيرها، وهناك اهتمام كبير برخص المدربين، وخاصة الرخصة برو، التي يشارك فيها 26 مدرباً مصرياً، وهناك وعد من المهندس هاني أبوريدة بتنظيم 3 دورات للرخصة الدولية برو للمدربين في مصر.