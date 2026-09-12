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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجمع بين منصبين.. شوقي غريب يقترب من تدريب المنتخب الأوليمبي

شوقي غريب
شوقي غريب
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام، آخر المستجدات بشأن ملف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأوليمبي، في ظل عدم الاستقرار على اسم المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI:  إن شوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة، لا توجد لديه قناعة كاملة بالأسماء المطروحة لتولي تدريب المنتخب الأوليمبي حتى الآن، مشيرًا إلى أن ملف المدير الفني الجديد لم يشهد طرح أسماء بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

وأوضح أن من الأمور الواردة بشكل كبير أن تكون لدى شوقي غريب رغبة في تولي القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبي، بالتزامن مع استمراره في منصبه كمدير فني لاتحاد الكرة.

وأضاف أمير هشام أن تولي شوقي غريب مسؤولية المنتخب الأوليمبي بجانب عمله في اتحاد الكرة أمر وارد، مؤكدًا أن من حقه الحصول على فرصة قيادة المنتخب، إلا أن هناك صعوبة في حصوله على راتب كامل عن الوظيفتين.

وأشار إلى أن الجمع بين منصب المدير الفني لاتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الأوليمبي قد يطرح تساؤلات بشأن المقابل المالي، خاصة أنه من الصعب أن يحصل شوقي غريب على راتبين نظير الجمع بين المنصبين.

وأكد أمير هشام ضرورة منح الثقة للكوادر التدريبية المحلية، موضحًا أن الكرة المصرية تمتلك العديد من المدربين الذين يستحقون الحصول على فرصة لقيادة المنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية اختيار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بعناية، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة وأهداف الكرة المصرية، مع منح المدربين المحليين فرصة لإثبات قدراتهم وتطوير جيل جديد من اللاعبين.

أمير هشام شوقي غريب المنتخب الأوليمبي

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