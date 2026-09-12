مصر تدين الهجمات التي استهدفت السعودية

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل أن مصر أدانت الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار المملكة

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها

وشددت مصر على موقفها الداعم لأمن واستقرار السعودية، ورفض أي اعتداءات تستهدف أراضيها أو تعرض سلامة مواطنيها للخطر

وتأتي هذه الإدانة تأكيدًا على قوة العلاقات بين مصر والسعودية، وحرص القاهرة على دعم أمن واستقرار المملكة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف المنطقة