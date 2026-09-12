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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تدين الهجمات التي استهدفت السعودية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل أن مصر أدانت الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها الكامل لأي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار المملكة

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها

وشددت مصر على موقفها الداعم لأمن واستقرار السعودية، ورفض أي اعتداءات تستهدف أراضيها أو تعرض سلامة مواطنيها للخطر

وتأتي هذه الإدانة تأكيدًا على قوة العلاقات بين مصر والسعودية، وحرص القاهرة على دعم أمن واستقرار المملكة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف المنطقة

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