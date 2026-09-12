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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 سبتمبر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في السوق المحلية، مع استمرار متابعة حركة المعدن النفيس في الأسواق، وسط اهتمام من المواطنين والمستثمرين بالتغيرات التي تطرأ على الأسعار، خاصة مع ارتباط الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيه للجرام، في حين سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيه للجرام.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50400 جنيه، مع الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، فضلًا عن اختلاف تكلفة المشغولات الذهبية بحسب نوعها وتصميمها.

عوامل تسعير الذهب

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدد من العوامل، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للمعدن النفيس، والذي يعد أحد أهم المحددات الرئيسية لحركة الذهب محليًا، حيث تنعكس التغيرات في الأسعار العالمية بصورة مباشرة على السوق المصرية.

ويأتي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب، نظرًا لأن الذهب يتم تداوله عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن أي تغيرات في سعر الصرف يمكن أن تنعكس على التكلفة المحلية للمعدن النفيس.

كما تلعب حركة العرض والطلب في السوق المحلية دورًا مهمًا في تحديد الأسعار، فزيادة الإقبال على شراء الذهب قد تدعم ارتفاع الأسعار، بينما تراجع الطلب أو زيادة المعروض قد تؤثر على حركة السوق.

وتعد أسعار الفائدة عالميًا من العوامل المؤثرة أيضًا في حركة الذهب، خاصة قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تؤثر توقعات أسعار الفائدة على توجهات المستثمرين بين الذهب والأصول الاستثمارية الأخرى.

كذلك تتأثر أسعار الذهب بالتطورات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية العالمية، حيث يزداد الإقبال على المعدن النفيس في أوقات الأزمات وعدم اليقين، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم.

وتدخل المصنعية والدمغة ضمن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها بحسب نوع المشغول وتصميمه والتاجر، لذلك قد يختلف السعر النهائي للمشغولات عن السعر المعلن للجرام.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لتحركات السعر العالمي وسعر الصرف ومستويات العرض والطلب، لذلك ينصح بمتابعة الأسعار المعلنة وقت الشراء والبيع.

الذهب سعر الذهب الذهب اليوم

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