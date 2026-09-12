صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والاتحاد السكندري لتدعيم الدفاع في يناير

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود تحركات لإبرام صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، في إطار خطة إدارة القلعة الحمراء لتدعيم خط الدفاع، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي.

الأهلي يخطط لضم مصطفى إبراهيم

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الأهلي يرغب في التعاقد مع مصطفى إبراهيم، مدافع الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم الخط الخلفي وتعويض الغياب المتوقع لعمرو الجزار لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأوضح أن إدارة الاتحاد السكندري أبلغت بعض الوسطاء الذين يتولون التفاوض مع الأهلي برغبتها في الحصول على مقابل مادي إلى جانب لاعب من صفوف القلعة الحمراء، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال يناير.

وأضاف المصدر أن أحمد عيد، ظهير أيمن الأهلي، تم ترشيحه للدخول ضمن الصفقة، في ظل وجود ترحيب من جانب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال التوصل إلى اتفاق مناسب بين الناديين.

وأشار إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم حسم التفاصيل النهائية بشأن المقابل المالي أو قيمة الصفقة، لافتًا إلى أن الأهلي يدرس أكثر من خيار لتدعيم الدفاع قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

وشدد المصدر على أن الجهاز الفني بقيادة عموتة يرغب في تدعيم الخط الخلفي بعناصر قادرة على المنافسة والمشاركة بشكل مستمر، خاصة مع ضغط المباريات خلال الموسم، وأن مصطفى إبراهيم يحظى بقبول داخل الأهلي لما يمتلكه من إمكانيات دفاعية.