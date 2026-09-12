نرفزة ملعب.. إيهاب الخطيب يكشف حقيقة أزمة عموتة وعلي محمود

شهد برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر» نقاشًا حول تصرف الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مع اللاعب علي محمود، إلى جانب تقييم بداية المدرب مع الفريق وموقفه قبل مواجهة الزمالك المرتقبة.

وقال إيهاب الخطيب إن ما حدث بين عموتة وعلي محمود يمكن اعتباره «نرفزة ملعب»، مشيرًا إلى أن الموقف انتهى بشكل جيد، خاصة بعدما أوضح اللاعب أن المدير الفني تعامل معه مثل والده وكان يحفزه.

وأضاف الخطيب أن المشهد ظهر بصورة غير جيدة، لكنه يرى أنه من الصعب تكراره، لافتًا إلى أن عموتة واللاعب قدما تبريرًا للموقف بشكل جيد، معتبرًا أن الانفعال وارد في كرة القدم.

في المقابل، رفض عمرو الدردير تصرف عموتة، مؤكدًا أن ما حدث «مرفوض تمامًا»، رغم احترامه لما صدر عن النادي الأهلي بعد المباراة، مشيرًا إلى أن رسالة علي محمود التي وصف فيها عموتة بأنه مثل والده جاءت في إطار تهدئة الأجواء.

وقال الدردير إن ما حدث يمثل خطأ كبيرًا، معتبرًا أن الواقعة جاءت لتدعم أحاديث سابقة عن عصبية عموتة في التعامل مع اللاعبين، مضيفًا: «إحنا شفناه عملي، إحنا ده اللي مش هنكدب عيوننا ونصدق البيانات».

وشدد على ضرورة وجود وقفة مع المدير الفني، مؤكدًا أن نتائج الأهلي ومستوى الفريق حتى الآن لا تساعد عموتة، في ظل عدم رضا الجماهير عن الأداء والنتائج.

وحول إمكانية تحول مباراة القمة أمام الزمالك إلى مواجهة مصيرية لعموتة، أكد إيهاب الخطيب أن الدوري لا يزال طويلًا، مشيرًا إلى أن الأهلي بدأ المسابقة بشكل جيد، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز عدد كبير من اللاعبين.

وأوضح الخطيب أن الأهلي خاض مباراة ودية أمام أهلي بنغازي، وشارك خلالها عدد من اللاعبين، مؤكدًا أن هناك عناصر لا تزال في مرحلة التجهيز.

من جانبه، انتقد الدردير توظيف عموتة للاعبين، مؤكدًا أن هذه النقطة تمثل المشكلة الحقيقية من وجهة نظره، وقال إن هناك حالة اتفاق على أن المدير الفني لا يوظف بعض اللاعبين بالشكل الصحيح.

وتطرق الحديث إلى موقف إمام عاشور، حيث أوضح إيهاب الخطيب أن اللاعب كان عائدًا من الإصابة، وأنه لم يشارك في بداية الموسم، قبل أن يعود تدريجيًا للمباريات.

وكشف الخطيب أن إمام عاشور كان يرغب في المشاركة أمام برشلونة، إلا أن الجهاز الفني رأى أنه يحتاج إلى فترة من الإعداد البدني، خاصة أن باقي اللاعبين كانوا قد بدأوا التدريبات قبل وصوله.

وأضاف أن عموتة دفع بإمام عاشور في المباراة الأخيرة بعدما لاحظ اجتهاده في التدريبات، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال بعيدًا عن الوصول إلى كامل جاهزيته البدنية وفورمته المعتادة.