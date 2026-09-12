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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: عموتة عنده أخطاء.. ولاعبي الأهلي عليهم جزء من المسؤولية

عموتة
عموتة
يارا أمين

دافع الإعلامي إبراهيم فايق، خلال حديثه ببرنامج «الكورة مع فايق»، عن إدارة النادي الأهلي الحالية، مؤكدًا أن تحميلها نتائج وأزمات الموسم الماضي أمر غير منطقي، خاصة في ظل اختلاف المسؤولين عن إدارة النادي خلال الفترتين.

وقال فايق: «الناس محملة فاتورة السنة اللي فاتت على الإدارة الموجودة دلوقتي، السنة اللي فاتت كانت سيئة جدًا جدًا، الأهلي مجاش ومعملش حاجة، 3 ماتشات مكسب والماتش الرابع تعادل».

وأوضح أن البعض ينظر إلى نتائج الموسم الماضي عند تقييم الوضع الحالي، مطالبًا بالفصل بين الفترتين، خاصة أن الإدارة الجديدة برئاسة ياسين منصور وعضوية سيد عبد الحفيظ ركزت على إجراء إصلاحات إدارية والتعاقد مع جهاز فني جديد.

وأضاف: «الإدارة الجديدة المكلفة بقيادة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ كل اللي عملوه إصلاحات إدارية وجابوا مدير فني عمره معاك 4 ماتشات منهم 3 فوز».

وشدد فايق على ضرورة وضع هذه النقطة في الاعتبار عند تقييم الأهلي، قائلًا: «ركز في الحتة دي، عشان لو خدت اللي فات كله وحطيته على نفس الفاتورة، أنت كده بتحاسب الناس على الموسم اللي فات».

وتطرق فايق إلى مستوى حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن المدرب لديه بعض الأخطاء، لكنه في الوقت نفسه يرى أن اللاعبين يتحملون جزءًا من المسؤولية عن تراجع الأداء خلال بعض المباريات.

وقال: «عموتة عنده أخطاء، لكن فيه حاجات كان سببها اللاعيبة»، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي أحيانًا يهدرون جزءًا كبيرًا من المباراة دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنافس.

وأوضح: «اللاعيبة بتقعد 60 دقيقة تعمل أي حاجة غير إنها تقرب من الجون، وبيفتكروا إن الماتش بيروح منهم في آخر نص ساعة ويبدأوا يروحوا ويحاولوا عالجون».

وأشار إلى أن هذا الأسلوب يمنح المنافس الثقة ويجعل الأهلي يفقد إحدى أبرز مميزاته، مضيفًا: «أنت رفعت الروح المعنوية للمنافس، وبتخسر الحتة اللي كنت مميز فيها لما كنت بتنزل تخلص الماتش في الأول».

واختتم إبراهيم فايق حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم إعفاء اللاعبين من المسؤولية، قائلًا: «اللاعيبة عليها جزء، متخلوش المسؤولية منهم، أنت بتلعب في الأهلي، وكل ماتش بتضيع 60 دقيقة في الولا حاجة وبعدها تفتكر تضغط».

الإعلامي إبراهيم فايق برنامج «الكورة مع فايق» النادي الأهلي الأهلي حسين عموتة

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