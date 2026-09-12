حقيقة رحيل ناصر ماهر ودونجا وأخطاء صفقات الزمالك.. ماذا قال أحمد سليمان؟

دخل مهيب عبدالهادي، مقدم برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، في نقاش مع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حول الأزمات الإدارية والمالية التي مر بها النادي خلال الفترة الماضية، والقرارات الخاصة بضم ورحيل اللاعبين.

وانتقد مهيب عبدالهادي خلال الحلقة تحمل جماهير الزمالك نتائج الأخطاء الإدارية والمالية، قائلًا: «ليه جماهير الزمالك تتحمل كل أخطائكم دي؟ يعني الفترة كلها أخطاء وكلها مديونية؟».

ورد أحمد سليمان على الانتقادات، مؤكدًا أن وقوع الأخطاء أمر وارد، قائلًا: «ده شيء وارد وبيحصل»، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على نادي الزمالك وحده.

وأضاف سليمان، خلال حديثه عن إدارة ملف اللاعبين، أن هناك أخطاء في التعامل مع بعض الصفقات، موضحًا أن بعض المسؤولين يفتقدون الخبرة الكافية في إدارة كرة القدم.

وقال: «يا مهيب دي ناس غشيمة، معندهاش صياعة كرة القدم».

واستشهد عضو مجلس إدارة الزمالك بالنادي الأهلي، موضحًا أن عملية بناء فريق قوي تحتاج إلى الاستقرار وعدم إجراء تغييرات كبيرة على قوام الفريق في كل موسم.

وقال: «الأهلي قعد سنين بـ4 حراس ثابت، وشوبير وإكرامي والحضري، ولما الحضري هرب أو مشي يعني، جابوا 8 حراس لغاية ما استقروا على الشناوي، وشوف صرفوا كام».

وأوضح سليمان أن التعامل مع ملف الإحلال والتجديد داخل الفريق يجب أن يكون بنسب محدودة، حتى لا يتأثر استقرار المجموعة.

وأضاف: «فكرة الكورة في الأهلي والزمالك، واللي بيفهموا فيها، عشان تاخدوا نتائج تثبتوا الفريق والتغيير يبقى 20% من قوام الفريق بس».

وأشار إلى أن هذه كانت رؤيته عند العمل على بناء فريق الزمالك، قائلًا: «والإحلال والتبديل بنسبة 20%، ده اللي عملته أول سنة».

وتابع: «عملنا مجموعة كويسة، مشينا ناس وأضفنا عليهم خمسة».

كما تحدث أحمد سليمان عن تجربته مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، موضحًا أنه خرج منها بقناعة بأهمية تثبيت قوام الفريق وعدم إجراء تغييرات واسعة.

وقال: «اشتغلت سنتين مع جوميز، خدت من جوميز حاجة واحدة خدتها منه: تثبيت فريق. الفريق بنسبة كبيرة صح وبينجح».

مهيب عبدالهادي يسأل عن رحيل ناصر ماهر ودونجا

وفي المقابل، وجه مهيب عبدالهادي سؤالًا لأحمد سليمان بشأن رحيل عدد من اللاعبين، رغم حديثه عن أهمية الحفاظ على قوام الفريق.

وقال مهيب: «طالما كده مشيتوا ناصر ماهر ودونجا ليه؟ دول كانوا قوام أساسي».

وأضاف موجهًا حديثه إلى سليمان: «مش أنت اللي كنت موجود؟ إنت مش مجلس إدارة؟».

ورد أحمد سليمان موضحًا أنه ليس صاحب القرار في الوقت الحالي، مؤكدًا أن قرارات النادي تتم من خلال مجلس الإدارة، وأنه أحد أعضائه.

وقال: «أنا مش صاحب قرار حاليًا قولتلك، في ناس موجودة، أنا واحد من دول من مجلس الإدارة».

وتأتي تصريحات أحمد سليمان في ظل استمرار الجدل حول إدارة ملف كرة القدم داخل الزمالك، خاصة فيما يتعلق بصفقات اللاعبين، وقرارات الإحلال والتجديد، إلى جانب الأزمات المالية والمديونيات التي واجهها النادي خلال السنوات الأخيرة.