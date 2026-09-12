محمود فتح الله: لا يجوز لعموتة سؤال زيزو عن مركزه.. والتقييم بعد مباراة الزمالك

أكد محمود فتح الله، نجم الكرة المصرية السابق، أن المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، يجب أن يكون صاحب القرار الأول في تحديد مراكز اللاعبين وطريقة توظيفهم داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الحديث عن رغبة أحمد مصطفى زيزو في اللعب بمركز معين لا يجب أن يكون أساسًا لوضع التشكيل.

وقال محمود فتح الله، خلال تصريحاته في برنامج «الكورة مع فايق» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»: «ما ينفعش عموتة يسأل لاعب زي زيزو هو عايز يلعب فين، المدرب هو اللي بيحدد اللاعب هيلعب فين، بناءً على رؤيته الفنية واحتياجات الفريق».

فتح الله: المدرب صاحب القرار في توظيف اللاعبين

وأوضح فتح الله أن اللاعب مهما كانت قيمته الفنية وخبراته، يظل مطالبًا بتنفيذ رؤية المدير الفني، خاصة أن المدرب هو المسؤول عن اختيار الطريقة المناسبة للفريق وتحديد الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وأضاف أن زيزو يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويمكنه اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يمنح الجهاز الفني العديد من الحلول، لكن الاستفادة من قدراته بالشكل الأمثل تتطلب أن يكون هناك قرار فني واضح من المدرب.

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن الحكم على تجربة الحسين عموتة مع الأهلي لا يجب أن يتم بصورة مبكرة، خاصة أن الفريق لا يزال في بداية الموسم، مؤكدًا أن الجهاز الفني يحتاج إلى الوقت من أجل الوصول إلى أفضل تشكيل وطريقة لعب.

مواجهة الزمالك الاختبار الحقيقي لعموتة

وشدد فتح الله على أن التقييم العادل لمستوى عموتة مع الأهلي سيكون بعد مواجهة الزمالك، باعتبارها واحدة من أهم المباريات التي تكشف مدى قدرة المدرب على إدارة المباريات الكبيرة والتعامل مع المنافسين الأقوياء.

وأكد أن المباريات الكبرى تختلف عن المواجهات العادية، لأنها تحتاج إلى إعداد فني وذهني خاص، إلى جانب حسن إدارة التفاصيل والتغييرات أثناء اللقاء.

واختتم محمود فتح الله حديثه بالتأكيد على ضرورة منح عموتة الفرصة كاملة قبل إصدار الأحكام النهائية على تجربته، مشيرًا إلى أن مواجهة الزمالك ستكون محطة مهمة للحكم على أفكاره الفنية وقدرته على قيادة الأهلي في المباريات الحاسمة.