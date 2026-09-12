ترامب يبدي إنزعاجه من مظهر شعره : الصلع بدأ يظهر من الخلف

في لحظة بعيدا عن عالم السياسة أو الانتخابات ، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مظهر شعره وعن الصلع الذي بدأ يدب ويظهر في أعلى رأسه.

جاء ذلك خلال مؤتمر التجديد النصفي للحزب الجمهوري في دالاس، حيث نظر الرئيس ترامب إلى شاشة كبيرة تعرض صورته، ثم قال مازحًا إنه يحتاج إلى تحسين مظهر شعره من الخلف.

وأضاف ترامب : “لا أحب تلك المساحة الصغيرة من الجلد الظاهرة، ولست راضيًا عنها ولم يكن ينبغي أن أنظر إلى هناك”.

ويأتي هذا التعليق بعد أيام من عودة شعر ترامب إلى دائرة الاهتمام، إثر نفيه، خلال فعالية في حديقة البيت الأبيض، أن يكون مرتديًا شعرًا مستعارًا.

واستشهد حينها بواقعة تعرّض فيها لرياح قوية خلال تجمع انتخابي عام 2024، قائلًا إن شعره كان سيتطاير لو كان مستعارًا.



كما ظهر ترامب الأسبوع الماضي بتسريحة جديدة، بعدما بدّل اتجاه فرق شعره المعتاد، في تغيير لفت الأنظار.

