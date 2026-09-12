15 دقيقة خارج أجواء الاجتماعات.. حديث عفوي بين السيسي وبوتين يلفت الأنظار

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يرصد جانبًا من حديث ودي وعفوي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة نيودلهي.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن النقاش بين الزعيمين استمر لمدة 15 دقيقة كاملة، وذلك عقب انتهاء المحادثات الرسمية لتجمع بريكس في نسخته الثامنة عشرة.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الهيئة أجواء ودية جمعت الرئيس السيسي وفلاديمير بوتين، في حديث جرى بشكل عفوي عقب انتهاء اللقاءات والمحادثات الرسمية.

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن هذه اللقطات العفوية والمفاجئة حظيت بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما عكسته من أجواء ودية في العلاقات المصرية الروسية.

وأضافت أن المشهد يعكس جانبًا من الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، بعيدًا عن أجواء الاجتماعات الرسمية والغرف المغلقة، وبصورة غير تقليدية لاقت اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.