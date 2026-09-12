انتهاك سافر للسيادة.. الأردن تدين استهداف خط أنابيب في السعودية

أدانت الخارجية الأردنية الاستهداف الذي تعرّض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتَي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعدّة مسيّرات قادمة من الأراضي العراقية.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها ؛ أن الهجمات تعد انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.