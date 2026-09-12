دعاء شهر ربيع الآخر.. أدعية مستحبة للرزق والفرج وقضاء الحوائج

يحرص المسلمون مع بداية شهر ربيع الآخر على الإكثار من الدعاء والذكر، سائلين الله تعالى أن يجعل الشهر الجديد شهر خير وبركة، وأن يرزقهم سعة الرزق، وتيسير الأمور، وتفريج الهموم، وقضاء الحوائج. ولا يوجد دعاء مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لدخول شهر ربيع الآخر، لكن يجوز للمسلم أن يدعو بما شاء من الأدعية الطيبة، وأن يستقبل الشهر بالتوبة والطاعات والعمل الصالح.

دعاء شهر ربيع الآخر

خير ما نبدأ به الشهر الهجري الجديد هو ترديد دعاء شهر ربيع الآخر ومن أفضل صيغ الدعاء أن يقول الداعي:

اللهم بارك لنا في شهر ربيع الآخر، واجعله شهر خير ورحمة وبركة، اللهم ارزقنا فيه من واسع فضلك، واقضِ حوائجنا، وفرّج همومنا، واشرح صدورنا، ويسّر أمورنا، واغفر ذنوبنا، وحقق لنا ما فيه الخير والصلاح.

اللهم اجعل ربيع الآخر بداية لكل خير، ونهاية لكل هم وحزن، وارزقنا فيه راحة البال وطمأنينة القلب، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا، واكتب لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به.

دعاء شهر ربيع الآخر.. ردده طلبًا للرزق والبركة

1- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

2- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

3- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك، واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

4- «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

5- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6- «يا كريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر و الضمائر و الهواجس و الخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله و مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

دعاء ربيع الآخر لتفريج الهم وقضاء الحوائج

من أجمل دعاء شهر ربيع الآخر التي تزيل الهموم

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تقضي حاجتي، وتفرج كربتي، وتيسر أمري، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقضِ لي ما في قلبي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واكتب لي الخير حيث كان، واصرف عني كل سوء، واجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية.

اللهم إن كانت حاجتي عندك قريبة فقربها، وإن كانت بعيدة فقربها بقدرتك، وإن كانت مستحيلة في نظري فهي عليك هينة، يا رب لا تردني خائبًا، ولا تحرمني لذة الإجابة، وارزقني ما أتمنى عاجلًا غير آجل، إنك على كل شيء قدير.



أجمل الأدعية في شهر ربيع الآخر

اللهم اغفر لي ذنوبي، وارحمني، وتب عليّ، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيما رزقتني.

اللهم فرّج همي، ونفّس كربي، واقضِ حاجتي، ويسّر أمري.

اللهم اقضِ عني الدَّين، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم افتح لي أبواب الخير والرحمة والرزق، واصرف عني كل سوء.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وفرّج كرب المكروبين.

اللهم اجبر خاطري، وطمئن قلبي، وحقق لي ما أتمنى إن كان فيه الخير لي.

اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجةً فيها رضاك إلا قضيتها.

اللهم ارزقني راحة البال، وصلاح الحال، وبركة العمر والعمل والرزق.

اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل عسر يسرًا.

اللهم اهدني وسددني، ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة، وثبّت قلبي على طاعتك.

دعاء استقبال الشهر الهجري الجديد

