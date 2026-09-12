التعاون الخليجي: إستهداف طائرات مسيرة من العراق خط الأنابيب بالسعودية تصعيد خطير

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة القادمة من الأراضي العراقية، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية.

وإعتبر البديوي في بيان له أن الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مرفوضا لأمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، مشددا على رفض مجلس التعاون القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.



وشدد الأمين العام، على أهمية أن تقوم الحكومة العراقية بالمزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لمنع استخدام أراضيها منطلقا لمثل هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها، بما يسهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من التصعيد.



كما جدد، التأكيد على وقوف مجلس التعاون التام والثابت مع المملكة العربية السعودية، ودعمه الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.