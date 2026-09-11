في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. قادة النمسا يجددون التزامهم بمكافحة الإرهاب

دعا كبار المسؤولين والسياسيين في النمسا، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، إلى تعزيز التكاتف الدولي والوقوف بحزم ضد جميع أشكال الإرهاب والحرب حمايةً للقيم الديمقراطية.
وأكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن الديمقراطية الليبرالية وأسلوب الحياة الحر يتعرضان لتهديدات مستمرة، مشدداً على ضرورة منع الإرهاب من تحقيق غايته في إشاعة الشك والتفرقة بين المجتمعات.
من جانبه، أوضح المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن أحداث سبتمبر شكلت نقطة تحول تاريخية غيرت مفهوم الأمن والحرية عالمياً، مجدداً التزام حكومته بسياسة "عدم التسامح المطلق" مع الإرهاب والتطرف بغض النظر عن خلفياته الأيديولوجية أو الدينية.
وفي السياق، أشارت وزيرة الخارجية بياتي ماينل-رايسينجر إلى أن النمسا ستسهم بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب خلال عضويتها المرتقبة في مجلس الأمن الدولي لعامي (2027/2028)،