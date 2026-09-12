قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية ..صفارات الإنذارًا تدوي في خميس مشيط
على الحجار يروى ملامح مسيرته مع عمر خيرت فى 100 سنة غنا بالأوبرا
إشبيلية يفوز على فالنسيا بهدف في الدوري الإسباني
بسبب زيارة البابا تواضروس.. دير آفا فيني في ملوي يغلق أبوابه أمام الزائرين
السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة
بفستان أسود.. كارولين عزمي تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان فينيسيا
هشام عباس: والدي كان عايزني مهندس واشتغلت في العربيات ومصنع قطن
التعاون الخليجي: إستهداف طائرات مسيرة من العراق خط الأنابيب بالسعودية تصعيد خطير
هشام طلعت مصطفى: 10شركات عقارية كبرى حققت إيرادات 800 مليار جنيه
الصحة الأمريكية تعلن انتهاء أكبر تفشٍ لمرض «سايكلو سبورياسيس»
السعودية تقرر عدم الرد على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق
حظك اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب زيارة البابا تواضروس.. دير آفا فيني في ملوي يغلق أبوابه أمام الزائرين

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس
ميرنا رزق

أعلن دير القديس آفا فيني المتوحد، بالجبل الغربي في ملوي، عن اعتذاره عن استقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين.

وأوضح الدير، في تنويه رسمي، أنه لن يتم استقبال الزائرين من الأفراد والرحلات الجماعية، بالإضافة إلى طالبي الخلوة الروحية من الكهنة والشباب، اعتبارًا من يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، الموافق 4 توت 1743 للشهداء.

وأشار الدير إلى أنه سيتم فتح أبوابه أمام الزائرين من جديد يوم السبت 19 سبتمبر 2026، الموافق 9 توت 1743 للشهداء، مطالبًا الجميع بالالتزام بالمواعيد المحددة وعدم توقع قبول أي استثناء في هذا الأمر.

ويأتي هذا التنويه بالتزامن مع زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر وتستمر حتى الخميس 17 سبتمبر 2026، وتشمل عددًا من المحطات والكنائس والأديرة بالإيبارشية.

واختتم الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير آفا فيني ودير البتول، التنويه بعبارة «على ابن الطاعة تحل البركة».

دير القديس آفا فيني المتوحد البابا تواضروس الثاني الكهنة البابا تواضروس الدير المرقسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

صانعة محتوى

القبض على صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في القليوبية

طلق نارى

خلافات مالية.. طلقة خاطئة تنهى حياة أب خلال مشاجرة بين أبنائه في نجع حمادى

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد