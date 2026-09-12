بسبب زيارة البابا تواضروس.. دير آفا فيني في ملوي يغلق أبوابه أمام الزائرين

أعلن دير القديس آفا فيني المتوحد، بالجبل الغربي في ملوي، عن اعتذاره عن استقبال الزائرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين.

وأوضح الدير، في تنويه رسمي، أنه لن يتم استقبال الزائرين من الأفراد والرحلات الجماعية، بالإضافة إلى طالبي الخلوة الروحية من الكهنة والشباب، اعتبارًا من يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، الموافق 4 توت 1743 للشهداء.

وأشار الدير إلى أنه سيتم فتح أبوابه أمام الزائرين من جديد يوم السبت 19 سبتمبر 2026، الموافق 9 توت 1743 للشهداء، مطالبًا الجميع بالالتزام بالمواعيد المحددة وعدم توقع قبول أي استثناء في هذا الأمر.

ويأتي هذا التنويه بالتزامن مع زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر وتستمر حتى الخميس 17 سبتمبر 2026، وتشمل عددًا من المحطات والكنائس والأديرة بالإيبارشية.

واختتم الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير آفا فيني ودير البتول، التنويه بعبارة «على ابن الطاعة تحل البركة».