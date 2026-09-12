سوريا .. انفجارات ضخمة في مستودعات أسـلحة تابعة لوزارة الدفاع

أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجار شمال غرب مدينة الضمير، ‏مشيرة إلى أن العمل جار ‌‏للتحقق من طبيعته.

وأشارت تقارير سورية بأن الانفـجار وقع في مستودعات أســلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية بعد كازية الزهراء في منطقة الضمير .

ومن جانبها ؛ فقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق ؛ قُتل أربعة عشر شخصاً وإصيب 11 آخرون جراء انفجار وقع قرب مدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي ظهر .

وقالت مصادر محلية إن الانفجار وقع داخل مستودع للأسلحة على طريق الأوتوستراد في منطقة برج النمرة، ونُقل بعض المصابين إلى مشفى الرازي في الدانا.

من جهته، قال الدفاع المدني إن المعطيات الأولية تُشير إلى انفجار ذخائر، وإن فرقه تعمل على تأمين الموقع وتقييم الوضع.

