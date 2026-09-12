الأمن يكشف مفاجآت في تخدير طفل لاستغلاله في التسول بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من إحدى السيدات لقيامها بتخدير طفل لإستغلاله في أعمال التسول وإستجداء المارة بدمياط.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدات الظاهرات بمقطعى الفيديو (ربة منزل ، نجلتيها – مقيمات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) حال قيامهن بأعمال التسول وإستجداء المارة وبرفقتهن الطفل الظاهر بالمقطعين، وبمواجهتهن قررن أن الطفل حفيد الأولى لوالده، وقيامهن بإستغلاله فـى أعمال التسول وأن والده تركه برفقتهن لرعايته ، وبإستدعاء والدة الطفل (مقيمة بذات الدائرة) وبسؤالها أقرت بأن الطفل نجلها مواليد 2024 ولم يسبق لها تسجيل مولده وإنفصالها عن زوجها "والد الطفل" عام 2025.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.