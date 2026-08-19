دورة تأسيسية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد.. صور

افتتح مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، الدورة التأسيسية لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي ٢٠١٩، ٢٠٢٠، وتظلمات دفعتي ٢٠١٧، ٢٠١٨ والمخصصة للأعضاء من محافظتي القاهرة والجيزة، والمقرر عقدها خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أغسطس الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار اهتمامها المتواصل بتطوير منظومة التدريب القضائي، وتنمية القدرات المهنية والمهارات القانونية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الكفاءة القضائية.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التأسيسية التي تُنفذ في إطار برنامج تدريبي متكامل يستهدف جميع السادة أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية من الدفعات المشار إليها، بما يعكس حرص الهيئة على إرساء منظومة متكاملة للتأهيل والتدريب المستمر، ومواكبة المستجدات القانونية والقضائية، وتعزيز قدرات أعضائها في أداء رسالتهم القضائية على الوجه الأكمل.

ويشمل البرنامج التدريبي عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها: الصياغة اللغوية والقانونية، والإجراءات الموضوعية والشكلية للتحقيق، والقيم والتقاليد القضائية، وضوابط الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والمآخذ القضائية من واقع التطبيقات العملية، فضلًا عن تنمية قدرات الأعضاء في مجالات التميز والنجاح المهني القضائي، وتطوير مهارات البحث القانوني، في ضوء أحدث المبادئ التي استقرت عليها أحكام المحكمة الإدارية العليا.

