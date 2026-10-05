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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: أخطاء منتخب مصر يتحملها الفريق.. وفكرة الانتقام من شوبير مستمرة

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

انتقد الإعلامي خالد الغندور، الأخطاء التي ارتكبها منتخب مصر خلال مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مؤكدًا أن كرة القدم لعبة جماعية، ولا يمكن تحميل لاعب بعينه مسؤولية أي هدف أو نتيجة.

منتخب مصر 

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أي خطأ في كرة القدم يتحمله الفريق ككل، مثل عدم الضغط من البداية، ثم التحرك البطيء من حسام عبد المجيد، ثم خروج مصطفى شوبير والوصول للكرة ومحاولة الترقيص بدلًا من التشتيت».

وأضاف: «وبالتالي فكرة الانتقام من مصطفى عشان ابن شوبير مستمرة»، في إشارة إلى ما يراه بشأن الانتقادات الموجهة إلى حارس مرمى منتخب مصر.

وشدد الغندور على ضرورة التعامل مع الأخطاء باعتبارها مسؤولية جماعية، قائلًا: «كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية، والأهم أننا نتعلم من أخطائنا، وفي كرة القدم الأخطاء لن تنتهي».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، في ختام المعسكر الحالي.

وخاض منتخب مصر خلال المعسكر مواجهات أمام أنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا، وحصد الفراعنة 4 نقاط من أول مباراتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، ليتصدروا المجموعة الثانية.

وفي سياق متصل، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل، لإقامة المعسكر المقبل، والذي يتخلله خوض مواجهتي مالاوي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ويسعى منتخب مصر إلى حصد نقاط مباراتي مالاوي، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر الاهلي الزمالك حسام حسن الغندور

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