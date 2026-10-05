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نتائج مخيبة لمنتخبات مصر.. 3 هزائم في ختام فترة التوقف الدولي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج مخيبة لمنتخبات مصر.. 3 هزائم في ختام فترة التوقف الدولي

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

اختتمت منتخبات مصر المختلفة فترة التوقف الدولي بنتائج مخيبة للآمال، بعدما تعرضت ثلاثة منتخبات لهزائم في ختام ارتباطاتها خلال الأيام الأخيرة، في مشهد لم يكن على مستوى تطلعات الجماهير المصرية.

وتلقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء أمس على استاد القاهرة الدولي.

ولم تتوقف النتائج السلبية عند المنتخب الأول، حيث خسر منتخب مصر تحت 20 عامًا أمام نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، خلال منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 عامًا.

كما تعرض منتخب مصر تحت 18 عامًا للهزيمة أمام منتخب كندا بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وبذلك، شهد ختام فترة التوقف الدولي 3 هزائم لثلاثة منتخبات مصرية، بعدما جاءت النتائج على النحو التالي:

  •  مصر 0-1 جنوب إفريقيا — مباراة ودية.
  • مصر تحت 20 عامًا 0-2 المغرب — بطولة اتحاد شمال إفريقيا تحت 20 عامًا.
  •  مصر تحت 18 عامًا 2-4 كندا — مباراة ودية.

وتأتي هذه النتائج لتضع علامة استفهام حول مستوى المنتخبات المصرية في ختام فترة التوقف الدولي، بعدما فشلت المنتخبات الثلاثة في تحقيق أي انتصار خلال مبارياتها الأخيرة.

منتخبات مصر منتخب مصر حسام حسن جنوب إفريقيا منتخب مصر تحت 20 عامًا منتخب مصر تحت 18 عامًا

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