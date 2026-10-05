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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش حلول.. محمد بركات: الخسارة من جنوب أفريقيا خلتنا نشوف مستوانا الحقيقي

بركات وحسام حسن
بركات وحسام حسن
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأحداث والقلق الذي صاحب معسكر الفراعنة الأخير دفع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى الاعتماد على التشكيل الأساسي أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن المباراة الودية كشفت العديد من الأخطاء التي تحتاج إلى العمل على علاجها خلال الفترة المقبلة.

محمد بركات عن حسام حسن 

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الضغوط التي تعرض لها منتخب مصر قبل مواجهة جنوب أفريقيا كانت سببًا في الاعتماد على العناصر الأساسية، موضحًا: «الأحداث والقلق اللي حصل من بداية المعسكر أجبر حسام حسن يبدأ بالتشكيل الأساسي، كلنا كنا مصدرين لنفسنا لو خسرنا من جنوب أفريقيا كتير والكلام اللي بيتقال».

وأضاف: «إحنا منتخب مصر حتى لو مش في أفضل أحوالنا، هو حاسس إنه خسر ناس كتير كانت بتدعمه الفترة اللي فاتت، فقال هلعب بالأساسي».

وتابع بركات: «هي في الأول والآخر مباراة ودية، والنتيجة عادلة، مقدمناش حاجة تشفع لنا، عندنا أخطاء كتير لازم نشتغل عليها، كان طبيعي تخسر من جنوب أفريقيا 1-0 حتى لو في مصر».

وأشار إلى أن منتخب مصر خاض اللقاء بتشكيله الأساسي باستثناء هيثم وصلاح، بينما اعتمد منتخب جنوب أفريقيا على عدد من البدلاء، قائلًا: «لعبنا بالتيم الأساسي باستثناء هيثم وصلاح، وموسيماني كان بيلاعبك بالبدلاء، وكويس إننا شوفنا مستوانا».

وحذر بركات من الانخداع بالفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان، مؤكدًا ضرورة التعامل بواقعية مع مستوى الفراعنة خلال الفترة الحالية.

وقال: «مش عايزين نتخدع بالنتيجة الكبيرة اللي عملناها ضد جنوب السودان، لازم نبقى واقعيين مع نفسنا، لعبنا أنجولا والكرة الأفريقية متوسطة، ولعبنا جنوب أفريقيا، والماتشين كانوا في القاهرة، ومكانش عندنا حلول في الماتشين».

وتابع: «المعسكر خلص ولازم نشوف الأخطاء اللي على طول بنقع فيها، زي التشكيلات وأماكن اللاعيبة في الملعب والكور الثابتة اللي بقت محفوظة».

كان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر الفراعنة الحالي.

وشهد المعسكر خوض منتخب مصر ثلاث مباريات، بدأها بالتعادل مع أنجولا، قبل أن يحقق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، ثم خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي مالاوي خلال معسكر نوفمبر المقبل، بعدما حدد الجهاز الفني للفراعنة الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر موعدًا لإقامة المعسكر المغلق، والذي يتخلله خوض مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ويسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حصد نقاط مباراتي مالاوي، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة وتحقيق خطوة جديدة نحو حسم التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

بركات محمد بركات الاهلي الزمالك حسام حسن منتخب مصر

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