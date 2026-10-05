سعد سمير يوجه رسالة قوية لحمزة عبد الكريم بعد خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا: فخر للكرة المصرية

علق سعد سمير مدير الكرة فى نادي سيراميكا كليوباترا على مستوى أداء حمزة عبدالكريم مهاحم نادي برشلونة فى مباراة منتخب مصر الوطني وجنوب غفريقيا الودية.

وتلقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن هزيمة أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي.

قال سعد سمير عبر تصريحات تليفزيونية: من وجهة نظرى حمزة عبد الكريم كان لازم يبدأ اساسي ضد جنوب افريقيا ونشوفه أطول وقت ممكن.

تابع سعد سمير: من الحاجات الكويسة اللي عملها كابتن حسام حسن انه جاب لاعب زي حمزة اضافة لمنتخب مصر زمان كابتن الجوهري قدم ميدو ونماذج كتير وكذلك حسن شحاتة.

أضاف سعد سمير: بقول لحمزة ركّز واشتغل ومتسمعش لحد انت حاجة تشرف وفخر لنا واضافة للكرة المصرية إن عندنا حد بالمقومات دي بيلعب في نادي كبير زي برشلونة.

واصل سعد سمير: بشوف بعض الناس بتقلل منه ومن الحاجات اللي وصلها، احنا بنتشرف ان يبقى عندنا كتير زي حمزة زي ما بنفتخر بصلاح وبوجوده وبالنماذج بتوعنا على مدار تاريخ مصر.