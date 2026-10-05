التايكوندو المصري يحصد 5 ميداليات ويحتل وصافة الترتيب العام ببطولة ألبانيا المفتوحة

احتل المنتخب الوطني الأول للتايكوندو المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة ألبانيا المفتوحة، فئة الـG1، بعد حصد 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني عن طريق ملك سامي التي توجت بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 73 كجم، وآية شحاتة صاحبة ذهبية وزن أقل من 67 كجم.

كما حقق أدهم الشيخ الميدالية الفضية في وزن أقل من 87 كجم، بينما حصدت شهد سامي وأحمد هشام الميدالية البرونزية، في وزني أقل من 57 كجم وأقل من 63 كجم على الترتيب.

بهذه النتائج، أنهى المنتخب الوطني مشاركته في بطولة ألبانيا المفتوحة G1 في المركز الثاني بالترتيب العام.

وشارك المنتخب ببعثة مكونة من كل من محمود عبد الجواد المدرب العام للمنتخب والقائم بأعمال رئيس البعثة واحمد الشباسي مدرب المنتخب ومحلل الاداء والدكتورة ديانا يحيي اخصائي العلاج الطبيعى بينما تضم البعثة من اللاعبين كل من احمد هشام فى وزن تحت 63 كجم وادهم الشيخ فى وزن تحت 87 كجم وحنين ربيع فى وزن تحت 46 كجم وليلي شريف فى وزن تحت 49 كجم وشهد سامي فى وزن تحت 57 كجم وايه شحاته فى وزن تحت 67 كجم وملك سامي فى وزن تحت 73كجم

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في بطولة ألبانيا المفتوحة G1، في إطار خطة الإعداد الموضوعة للمنتخب الوطني من قبل المهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، وتحت رعاية المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والنائب الاول للجنة الاوليمبية بهدف حصد النقاط اللازمة لتحسين المراكز في التصنيف العالمي، ومواصلة البرنامج الفني والإعدادي للاستحقاقات الدولية المقبلة