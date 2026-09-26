بقيادة محمد مصطفي.. مجلس التايكوندو يدعم المنتخب الأول قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى، النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والعربي للتايكوندو، بزيارة معسكر المنتخب الوطني الأول المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي، للاطمئنان على سير البرنامج التدريبي والاستعدادات الخاصة للمنافسات الدولية المقبلة.

وشارك في الزيارة كل من حازم قنديل، أمين صندوق الاتحاد، والمهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، والمحاسب هيثم الجداوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على منتخبات الشباب والناشئين، والدكتور حسن كمال عضو مجلس الإدارة ومن شركة روابط الرياضية الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.

وخلال الزيارة، حرص المستشار محمد مصطفى على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على سير البرنامج التدريبي للمنتخب، مؤكدًا دعم مجلس إدارة الاتحاد الكامل للاعبين والجهاز الفني، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة قبل خوض الاستحقاقات الدولية المقبلة.

كما حرص الدكتور وليد الملاح على دعم المنتخب الوطني والتأكيد على استمرار التعاون وتقديم المساندة اللازمة لأبطال مصر، بما يسهم في تهيئة أفضل الظروف لتحقيق النتائج المرجوة ورفع راية مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.