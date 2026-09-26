قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفاظًا على سلامته.. محمد صلاح يغيب عن مباراة جنوب السودان بسبب «الترتان»
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف.. انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة إلى غزيرة بمناطق حدودية
الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن
زمن الأونروا انتهى.. مسؤول بمجلس السلام يثير الجدل بـ إلغاء دور الوكالة
ضبط شخص استعان بزوجته وأخرين للتعدى على شقيقه بسلاح أبيض في الجيزة
الاستثمار: نعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع 90 جهة حكومية
رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر
السلطات الروسية: مقتل 7 في هجمات أوكرانية على لوجانسك وزابوروجيا
وزير الآثار: نركز على بناء قطاع سياحي مرن قادر على حماية البيئة والتراث
وفد «التضامن» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا
مصطفى سعد ميسي: لم أحصل على فرصتي كاملة في الأهلي
سرقة بيانات شخصية وحساسة.. مجموعة هاكرز تسطو على سجلات موظفي FBI
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقيادة محمد مصطفي.. مجلس التايكوندو يدعم المنتخب الأول قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة

التايكوندو
التايكوندو
ياسمين تيسير

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، برئاسة المستشار محمد مصطفى، النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ونائب رئيس الاتحادين الأفريقي والعربي للتايكوندو، بزيارة معسكر المنتخب الوطني الأول المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي، للاطمئنان على سير البرنامج التدريبي والاستعدادات الخاصة للمنافسات الدولية المقبلة.

وشارك في الزيارة كل من حازم قنديل، أمين صندوق الاتحاد، والمهندس محمد عجيزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول، والمحاسب هيثم الجداوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على منتخبات الشباب والناشئين، والدكتور حسن كمال عضو مجلس الإدارة ومن شركة روابط الرياضية الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.

وخلال الزيارة، حرص المستشار محمد مصطفى على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على سير البرنامج التدريبي للمنتخب، مؤكدًا دعم مجلس إدارة الاتحاد الكامل للاعبين والجهاز الفني، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة قبل خوض الاستحقاقات الدولية المقبلة.

كما حرص الدكتور وليد الملاح على دعم المنتخب الوطني والتأكيد على استمرار التعاون وتقديم المساندة اللازمة لأبطال مصر، بما يسهم في تهيئة أفضل الظروف لتحقيق النتائج المرجوة ورفع راية مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

التايكوندو البطولة المنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية

مسألة وقت .. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة تضرب العالم

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

الزمالك

غير موفق.. الزمالك يعلق على بيان الأهلي ضد حسام حسن

حالة الطقس

أمطار تصل للغزارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

الشناوي وحسام حسن

حسام حسن نسي نفسه والدنيا دوارة .. تعليق نارى من عمرو أديب على بيان الأهلي لدعم الشناوي

حد السحب اليومي

بعد قرار البنك المركزي الأخير.. اعرف حدود السحب اليومي من البنوك وATM

المستشار احمد الزند

رحيل المستشار أحمد الزند.. مسيرة حافلة بين القضاء والقانون.. موعد ومكان صلاة الجنازة

إيران وأمريكا

أول رد أمريكي على خطة الـ 7 أيام المقترحة من طهران

ترشيحاتنا

البنك الرئيسي في رواندا

البنك الرئيسي في رواندا ينضم إلى شبكة المدفوعات الدولية الصينية

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

وزيرة الإسكان تصدر قرارات بإزالة مخالفات بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي

جانب من الحدث

«حياة كريمة».. وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي بـ4 محافظات

بالصور

الإسكندرية تستقبل رياح الصليب..أولى نوات الخريف في نهاية سبتمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بسبب مسمار.. نكسة جديدة لـ فولكس فاجن و السيارات الألماني

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

قوة أكبر بسعر أقل .. تعرف على سوبارو الجديدة من إمبريزا 2027

سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027
سوبارو إمبريزا 2027

بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

المزيد