سعد سمير يوجه رسالة لحمزة عبد الكريم: ركز واشتغل ومتسمعش لحد.. أنت إضافة للكرة المصرية

انتقد سعد سمير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، طريقة تعامل الجهاز الفني للفراعنة مع مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مؤكدًا أن المباراة كان يجب أن تكون فرصة لتجربة عدد أكبر من اللاعبين ومنح العناصر الجديدة وقتًا أطول.

منتخب مصر

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: «كان لازم نتعامل مع ودية جنوب أفريقيا بشكل مختلف، دي أول مرة يتلعب ماتش ودي بعد الماتشات الرسمية، والدوافع والرغبة بتقل بعد ما خلصت ماتشاتك الرسمية».

وأضاف: «كان لازم نشيل الضغوط من على نفسنا، وكان لازم بعد ماتش جنوب السودان نريح 5 لاعيبة ونضم 5 لاعيبة نجربهم ونشوفهم، ونشوف بدلاء في الباك رايت ووسط الملعب، ومنديش للماتش الضغط العصبي والذهني اللي شوفناه، لأنه قلب ماتش رسمي في آخر عشر دقايق، وكان واضح الضغط على الجهاز الفني واللاعيبة».

سعد سمير يدافع عن حمزة عبد الكريم

وتطرق سعد سمير إلى الحديث عن حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، مؤكدًا أنه يمثل إضافة كبيرة للكرة المصرية، مطالبًا اللاعب بالتركيز وعدم الالتفات إلى الانتقادات.

وقال: «بقول لحمزة عبد الكريم ركز واشتغل ومتسمعش لحد، أنت حاجة تشرف وفخر لينا وإضافة للكرة المصرية إن عندنا حد بالمقومات دي بيلعب في نادي كبير زي برشلونة».

وتابع: «بشوف بعض الناس بتقلل منه ومن الحاجات اللي الولد وصل لها، بنتشرف إن يبقى عندنا ناس كتير زي حمزة، زي ما إحنا بنفتخر بصلاح وبوجوده وبالنماذج بتوعنا».

وأوضح: «على مدار تاريخ مصر كان بيبقى عندنا تلاتة وأربعة مهاجمين جامدين في المنتخب، محتاجين ننتج اتنين تلاتة زي حمزة كمان».

طلب بمشاركة حمزة أساسيًا أمام جنوب أفريقيا

وأكد سعد سمير أن حمزة عبد الكريم كان يستحق الحصول على فرصة أكبر خلال مواجهة جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن تقديم المواهب الشابة من الإيجابيات التي تحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال: «حمزة عبد الكريم كان لازم يبدأ أساسي ضد جنوب أفريقيا ونشوفه وقت أطول، من الحاجات الكويسة اللي عملها كابتن حسام حسن إنه قدم لاعب زي حمزة، إضافة لمنتخب مصر».

واستشهد سعد سمير بتجارب سابقة للمنتخب المصري، قائلًا: «زمان كابتن الجوهري قدم ميدو ونماذج كتير، وكذلك كابتن حسن شحاتة».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر الفراعنة الحالي.

ويأتي المعسكر بعد خوض منتخب مصر مواجهتي أنجولا وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، حيث جمع الفراعنة 4 نقاط من المباراتين، ليتصدروا المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يقيم منتخب مصر معسكره المقبل خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ويتخلله خوض مواجهتي مالاوي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ويسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حصد نقاط المباراتين لتعزيز صدارته للمجموعة، والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.