سلوى عثمان: نصر أكتوبر فخر لكل مصري.. خط بارليف لم يكن سوى أكذوبة l خاص

تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، أعربت الفنانة سلوى عثمان عن فخرها واعتزازها بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدة أن نصر أكتوبر سيظل واحدًا من أهم الأحداث التي تؤكد قوة الجيش المصري وقدرته على حماية الوطن والدفاع عن أرضه وكرامته.

وقالت سلوى عثمان، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن ذكرى انتصارات أكتوبر تحمل الكثير من مشاعر الفخر لدى كل مصري، خاصة أنها كشفت عن حجم ما يتمتع به الجيش المصري من قوة وإرادة وقدرة على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن عبور القوات المسلحة واقتحام تحصينات العدو وتحقيق الانتصار سيظل إنجازًا خالدًا في تاريخ مصر.

وأوضحت أن الانتصار لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة تخطيط دقيق وإعداد قوي ودراسة شاملة لكل تفاصيل المعركة، وهو ما ظهر بوضوح في التعامل مع التحصينات التي كان العدو يروج لاستحالة اقتحامها، وعلى رأسها خط بارليف.

وأضافت أن المصريين نجحوا خلال حرب أكتوبر في تحطيم الصورة التي حاول العدو ترسيخها حول قوة تحصيناته، وأثبت الجيش المصري أن الإرادة والتخطيط والإصرار قادرة على تجاوز أصعب العقبات وتحقيق المستحيل.

وأكدت سلوى عثمان أن وجود جيش قوي يمثل مصدر أمان وطمأنينة للمصريين، قائلة إن مصر تمتلك جيشًا عظيمًا يمثل خط الدفاع الأول عنها وسدًا منيعًا في مواجهة أي تهديد، وهو ما يجعل المصريين دائمًا يشعرون بالفخر تجاه ما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات.

وشددت على أن ذكرى أكتوبر يجب أن تكون مناسبة لتذكير الأجيال الجديدة بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات، مؤكدة ضرورة أن يهتم الآباء بتعريف أبنائهم بتاريخ وطنهم وبالبطولات التي خاضها الجيش المصري من أجل استعادة الأرض والحفاظ على كرامة الوطن.

وعن دور الفن في تخليد ذكرى حرب أكتوبر، أكدت سلوى عثمان أنها تحرص على متابعة الأعمال الدرامية والسينمائية التي تناولت هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، مشيرة إلى أن الفن يمتلك قدرة كبيرة على توثيق الأحداث وتعريف الأجيال الجديدة بالتضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة.

أيام السادات:

وأشارت إلى أن هناك عددًا من الأعمال التي تحرص على مشاهدتها كلما عُرضت، يأتي في مقدمتها فيلم “أيام السادات”، الذي شاركت في بطولته، معربة عن إعجابها الشديد بأداء الفنان الراحل أحمد زكي، الذي جسد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات بصورة مميزة ومؤثرة.

كما لفتت إلى حبها لمشاهدة أفلام أخرى تناولت بطولات الجيش المصري، ومنها “الوفاء العظيم” و”الرصاصة لا تزال في جيبي”، بالإضافة إلى فيلم “الممر”، الذي وصفته بأنه من الأعمال التي نجحت في تقديم هذه المرحلة بصورة مميزة، سواء على مستوى التنفيذ أو تناول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة.

واختتمت سلوى عثمان حديثها بالتأكيد على أن الأعمال الفنية التي تناولت حرب أكتوبر ستظل جزءًا مهمًا من الذاكرة المصرية، لأنها لا تقدم مجرد قصص سينمائية، وإنما تساهم في نقل تاريخ الوطن وبطولات أبنائه إلى الأجيال الجديدة، وتعزز لديهم قيم الانتماء والفخر بتاريخ مصر وجيشها.



