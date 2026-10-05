جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

احتفلت الفنانة جوهرة بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني وسط حضور الأهل والاصدقاء.

خطوبة جوهرة

خطوبة جوهرة

خطوبة جوهرة

وحرصت جوهرة على نشر مجموعة من الصور التى تحتفل فيها بخطوبتها مع خطيبها.

آخر أعمال جوهرة

يذكر أن جوهرة شاركت في عدد من الأعمال الفنية، كان آخرها فيلم «الكراش»، الذي تدور أحداثه حول عمر، محاسب في الثلاثينيات من عمره، يتسم بالخجل الشديد ويتمسك بالتقاليد القديمة، ويعيش مع خاله فؤاد، الرجل العازب الذي يتمتع بشخصية جذابة وحياة أكثر انفتاحًا.

ويدخل فؤاد في شراكة عمل مع مي، وهي امرأة واثقة من نفسها، بهدف تسويق منتجعها السياحي، ويقرر اصطحاب عمر معه في الرحلة. لكن سرعان ما يتضح أن هدف فؤاد الحقيقي يتجاوز العمل، إذ يسعى إلى ترتيب لقاء رومانسي بين عمر ومي، على أمل مساعدته في الخروج من عزلته والتغلب على خجله.