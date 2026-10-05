يستضيف مركز إبداع سينما الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 8 أكتوبر، لقاءً جديدًا من صالون «كلام في السيما مع المخرج السينمائي أشرف فايق»، تحت عنوان «عبد المنعم إبراهيم.. شارلي شابلن العرب»، احتفاءً بالمسيرة الفنية للفنان «عبد المنعم إبراهيم.. شارلي شابلن العرب» في صالون «كلام في السيما» بسينما الهناجر عبد المنعم إبراهيم، وذلك بحضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بتاريخ السينما المصرية، إلى جانب جمهور الصالون.

ويتناول اللقاء جانبًا من المسيرة الفنية لعبد المنعم إبراهيم، من خلال عرض مشاهد من عدد من أعماله ومناقشتها، واستعراض محطات من تجربته السينمائية والمسرحية، والوقوف على خصوصية أدائه وقدرته على تقديم الشخصيات الكوميدية بأسلوب مميز، إلى جانب تنوع أدواره بين الكوميديا والتراجيديا.

ويشارك في اللقاء كل من سهير عبد المنعم، ابنة الفنان الراحل، والفنان صبري عبد المنعم، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنان والكاتب حسين نوح، وماضي توفيق الدقن، والناقد الفني والصحفي أحمد سعد الدين، مؤلف كتاب «عبد المنعم إبراهيم.. عصفور الفن»، والكاتبة الصحفية رانيا حفني، ومدير تحرير جريدة الأهرام، والفنان مجدي صبحي، إلى جانب الدكتور محمد عزب.

ويُعد عبد المنعم إبراهيم (1924–1987) أحد أبرز فناني الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح المصري، وُلد في بني سويف، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، وتتلمذ على يد الفنان والمخرج زكي طليمات، الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى فرقة إسماعيل يس. وقدم خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الأدوار التي رسخت حضوره في السينما المصرية، من بينها «سر طاقية الإخفاء»، و«إشاعة حب»، و«بين القصرين»، و«الزوجة رقم 13»، و«أضواء المدينة».

وتأتي استضافة الصالون ضمن دور قطاع صندوق التنمية الثقافية في إتاحة مساحات للحوار حول التجارب الإبداعية المصرية، وإعادة قراءة مسيرة كبار الفنانين وتوثيق منجزهم الفني وإتاحته أمام الجمهور، بما يتسق مع توجهات وزارة الثقافة في دعم الثقافة بوصفها مجالًا لحفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي بالمنجز الإبداعي المصري. وقد سبق للصندوق تقديم عدد من الأمسيات والحوارات التي تناولت مسيرات رموز الفن والثقافة المصرية وإعادة قراءتها في سياقاتها الفنية والثقافية.