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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
رنا عصمت

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة تجمع بين سهولة التحضير والمذاق الشهي، وتأتي كرات البطاطس المحشوة بجبنة الموتزاريلا ضمن الخيارات التي يمكن تقديمها كمقبلات على مائدة الغداء أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، خاصة لمحبي البطاطس والجبن.

ووفقًا لوصفة منشورة على موقع هيلثي لاين، يمكن تحضير كرات البطاطس المحشوة بالجبنة باستخدام مكونات بسيطة، مع تغليفها بالبقسماط للحصول على طبقة خارجية مقرمشة وحشوة طرية من الداخل.

مكونات كرات البطاطس بالموتزاريلا

  • 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.
  • 200 جرام من جبنة الموتزاريلا.
  • بيضة مخفوقة.
  • كوب من البقسماط.
  • ملعقة كبيرة من الدقيق.
  • ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
  • نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • زيت نباتي للقلي.

خطوات تحضير كرات البطاطس المحشوة بالجبنة

1. سلق البطاطس وهرسها

تُقشر البطاطس وتُسلق في ماء مملح لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة تقريبًا، أو حتى تصبح طرية، ثم تُصفى جيدًا وتُهرس حتى نحصل على خليط ناعم، وتُترك لتبرد قليلًا.

2. تتبيل البطاطس

يُضاف الملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم والبابريكا إلى البطاطس المهروسة، ثم تُقلب المكونات جيدًا حتى تتوزع التوابل بالتساوي.

3. حشو البطاطس بالموتزاريلا

تُؤخذ كمية صغيرة من خليط البطاطس وتُفرد في راحة اليد، ثم توضع قطعة من جبنة الموتزاريلا في المنتصف، وتُغلق البطاطس حولها مع تشكيلها على هيئة كرة متماسكة.

4. تغليف الكرات بالبقسماط

تُمرر كرات البطاطس في الدقيق، ثم في البيض المخفوق، وبعد ذلك تُغطى بالبقسماط جيدًا لضمان الحصول على طبقة خارجية مقرمشة عند القلي.

5. قلي كرات البطاطس

يُسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى مرتفعة، ثم تُقلى الكرات على دفعات لمدة تتراوح بين 3 و4 دقائق تقريبًا، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة.

6. التقديم

تُرفع الكرات من الزيت وتوضع على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم تُقدم ساخنة بجانب الصوص المفضل، ويمكن تقديمها مع صوص الطماطم.

وتساعد مراعاة تصفية البطاطس جيدًا قبل هرسها، وإغلاق الحشوة بإحكام داخل الكرات، على الحفاظ على شكلها أثناء القلي.


 

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل كرات البطاطس اسهل طريقة لكرات البطاطس

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طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. بمكونات بسيطة في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل
طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالموتزاريلا.. وصفة مقرمشة بمكونات بسيطة في المنزل

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