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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا.. شهية ولذيذة

طريقة عمل رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا
طريقة عمل رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا

 قدمت الشيف غادة التلي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا، فهو من الأطباق اللذيذة والشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات فيما يلي:

مقادير رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا


● 4 صدور دجاج

● 250 جرام جبن موتزاريلا

● 2 كوب مشروم

● 1 كوب كريمة

● 1/2 كوب ماء

● ملعقة صغيرة بابريكا

● عود روزماري

● معلقة كبيرة مسطردة

● 3 فصوص ثوم كامل

● مكعب مرق

للتقديم


● أعواد روزماري
● ملح
● فلفل


طريقة تحضير رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا

تفتح صدور الدجاج وتدق جيدا
وتحشى بالموتزاريلا وتلف رول
ثم تجمد جيدا
تحمر في الزيت
يضاف المشروم والبابريكا والروزماري والمسطردة والثوم ومكعب المرقة
يضاف الماء والكريمة
يتركوا على النار حتى تمام الطهي
تقدم ساخنة مع البطاطس

رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا مقادير رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا طريقة تحضير رول الدجاج بحشوة الموتزاريلا غادة التلي

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