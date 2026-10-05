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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يسابق الزمن لتجهيز ياسر إبراهيم قبل مواجهة الزمالك

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي يبذل جهودًا كبيرة من أجل تجهيز ياسر إبراهيم، أملاً في لحاقه بمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «الجهاز الطبي في الأهلي يبذل جهود كبيرة جدًا مع ياسر إبراهيم عشان يلحق ماتش الأهلي والزمالك الجاي، وفي محاولات قوية لتجهيزه».

وتأتي محاولات الجهاز الطبي للأهلي لتجهيز ياسر إبراهيم في ظل أهمية مواجهة الزمالك، التي تمثل اختبارًا قويًا للفريق خلال مشواره في بطولة الدوري، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة للاستفادة من جميع عناصر الفريق المتاحة قبل اللقاء.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي امتدت لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي الموقف النهائي لياسر إبراهيم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مشاركته في المباراة ستتحدد وفقًا لمدى جاهزيته الطبية والبدنية قبل انطلاق اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بتاريخ مواجهات الفريقين.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل أهمية نقاطها للفريقين، ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز على حساب منافسه التقليدي.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ويسعى الأهلي خلال المواجهة المقبلة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الزمالك، بينما يأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية والظهور بشكل قوي في القمة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل المباراة وأبرز أحداثها.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير شوبير ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز

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