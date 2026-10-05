8 مواجهات تفتح باب المنافسة.. كيف تبدأ رحلة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر؟

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية بعد غد الأربعاء 7 أكتوبر إلى ملاعب بطولة كأس عاصمة مصر التي تنطلق منافساتها رسميًا وسط حالة من الترقب في ظل مشاركة 20 فريقًا يتنافسون على اللقب بعدما تم توزيعهم على 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 أندية.

وتأتي ضربة البداية وسط حسابات مختلفة للأندية المشاركة خاصة أن البطولة تمثل فرصة مهمة أمام الأجهزة الفنية لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة منتظمة في مباريات الدوري إلى جانب اختبار البدلاء وتجربة بعض العناصر الشابة وهو ما يمنح الجولة الأولى أهمية خاصة بعيدًا عن حسابات النقاط فقط.

وتشهد الجولة الافتتاحية إقامة 8 مباريات على مدار يومي الأربعاء والخميس أبرزها مواجهات الأهلي وبترول أسيوط وبيراميدز والقناة والزمالك وزد إلى جانب مواجهة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي.

الأهلي يبدأ المشوار أمام بترول أسيوط

يفتتح الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة بترول أسيوط في الخامسة مساء الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للجهاز الفني للأهلي في ظل رغبة الفريق في التعامل مع البطولة باعتبارها فرصة لاختبار عدد من اللاعبين ومنح دقائق مشاركة للعناصر التي تحتاج إلى الظهور بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويضم الأهلي في مجموعته الشرقية وإنبي والجونة والمقاولون العرب إلى جانب بترول أسيوط ما يجعل كل نقطة في بداية المشوار ذات أهمية كبيرة في سباق التأهل.

بيراميدز أمام القناة.. بداية جديدة

وفي التوقيت نفسه يلتقي بيراميدز مع القناة في الخامسة مساء الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية ويبحث بيراميدز عن بداية قوية في البطولة خاصة أن المجموعة تضم أيضًا سموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت إلى جانب القناة وهو ما يجعل المنافسة على بطاقتي التأهل مفتوحة منذ الجولة الأولى.

وتمنح مواجهة القناة الجهاز الفني فرصة للتعرف بشكل أكبر على جاهزية عدد من العناصر خاصة مع ضغط مباريات الموسم والحاجة إلى توزيع الجهد بين لاعبي الفريق.

الزمالك في اختبار زد

وفي الثامنة مساء الأربعاء تتجه الأنظار إلى مواجهة الزمالك وزد في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى وتأتي المباراة في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الفريقين وادي دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وبالتالي فإن المواجهة تحمل أهمية كبيرة في بداية سباق المجموعة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق انطلاقة تمنحه دفعة مبكرة في المجموعة بينما يتطلع زد إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة.

سيراميكا كليوباترا يصطدم بالمصري

وفي الثامنة مساء الأربعاء أيضًا يلتقي سيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي في مواجهة متوازنة ضمن المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة إلى جانبهما منتخب السويس وبتروجيت وغزل المحلة وأبو قير للأسمدة لتبدو المنافسة مفتوحة على أكثر من اتجاه منذ الجولة الأولى.

وتحظى مواجهة سيراميكا والمصري باهتمام خاص في ظل تقارب مستوى الفريقين ورغبة كل طرف في تحقيق بداية تمنحه أفضلية مبكرة في سباق التأهل.

الخميس.. 4 مواجهات جديدة

وتتواصل منافسات الجولة الأولى يوم الخميس 8 أكتوبر بإقامة أربع مباريات أخري ويواجه الاتحاد السكندري نظيره وادي دجلة في الخامسة مساء ضمن المجموعة الأولى في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط.

وفي التوقيت نفسه يلتقي المقاولون العرب مع الجونة ضمن المجموعة الثالثة في مواجهة قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة خلف الأهلي وباقي فرق المجموعة.

أما في الثامنة مساء فيلعب مودرن سبورت أمام البنك الأهلي في مواجهة تجمع فريقين من المجموعة الثانية بينما يختتم اليوم بمباراة غزل المحلة وأبو قير للأسمدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس عاصمة مصر

وتضم البطولة 20 فريقًا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات بواقع 5 فرق في كل مجموعة وجاء توزيع الأندية كالتالي:

المجموعة الأولى:

الزمالك – وادي دجلة – زد – طلائع الجيش – الاتحاد السكندري.

المجموعة الثانية:

بيراميدز – سموحة – البنك الأهلي – مودرن سبورت – القناة.

المجموعة الثالثة:

الأهلي – الشرقية وإنبي – الجونة – المقاولون العرب – بترول أسيوط.

المجموعة الرابعة:

المصري البورسعيدي – سيراميكا كليوباترا – منتخب السويس – بتروجيت – غزل المحلة – أبو قير للأسمدة.