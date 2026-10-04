آلام الظهر تبعد معتمد جمال عن قيادة الزمالك أمام زد في كأس عاصمة مصر

كشفت الإعلامية دينا سليم عن مصدر داخل نادي الزمالك أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، اعتذر عن قيادة الأبيض خلال مواجهة زد المقرر لها يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، بسبب شكواه من آلام في الظهر.

وأوضحت، خلال برنامجها "ستاد المحور" أن معتمد جمال سيكون متواجدًا مع الفريق الأول خلال المعسكر المغلق بالعاصمة الجديدة، الذي يبدأ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الأهلي في مباراة القمة.

وأضافت، أن الزمالك سيخوض مباراة زد بمجموعة من لاعبي قطاع الناشئين، على أن يتولى إبراهيم صلاح القيادة الفنية للفريق خلال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تشهد الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث يلتقي الفريقان في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مباراة الأهلي والزمالك المقبلة رقم 133 في تاريخ مواجهات القمة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري، ومن بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين لتغطية اللقاء.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية بمجموعة التتويج.

وحقق الأهلي الفوز في تلك المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ليحسم القمة لصالحه أمام الزمالك.