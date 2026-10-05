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الوزراء: التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية

تطعيمات
تطعيمات
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تردد من مزاعم حول وجود نقص في التطعيمات الروتينية للأطفال.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكدت توافر جميع التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال على مستوى الجمهورية، ونفت صحة ما يتم تداوله بشأن وجود نقص في التطعيمات المقررة ضمن البرنامج القومي للتطعيمات.

وأوضحت الوزارة أن التطعيمات الروتينية متاحة بوحدات الرعاية الأولية بمختلف محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ، بما يضمن استمرار تقديم الجرعات المقررة للأطفال في مواعيدها وفقًا للجدول القومي للتطعيمات.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج التطعيمات الروتينية يبدأ منذ اليوم الأول من عمر الطفل، وتستمر الجرعات المقررة على مراحل خلال الشهور الأولى من العمر وحتى إتمام جرعات التطعيمات الأساسية المقررة عند عمر 18 شهرًا، وفقًا للجدول القومي المعتمد.

وأكدت أهمية التمييز بين التطعيمات الروتينية الأساسية المدرجة بالجدول القومي، والتي يتم توفيرها بصورة منتظمة، وبين بعض التطعيمات الإضافية التي ترتبط بمواسم أو فئات عمرية محددة، ويتم توفيرها وفقًا للاحتياجات والموسم، ومن بينها تطعيم الإنفلونزا الموسمية خلال فصلي الخريف والشتاء.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للأسر إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتطعيمات، والالتزام بمواعيد الجرعات المقررة للأطفال، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وطالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إشاعة البلبلة في المجتمع.

التطعيمات الروتينية تطعيمات الاطفال مجلس الوزراء المركز الاعلامي

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