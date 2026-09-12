عمر مرموش يتحدث عن بدايته مع توتنهام: نحتاج إلى وقت للوصول لأفضل مستوى

تحدث الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، عن بدايته مع ناديه الجديد، كاشفًا عن الأجواء داخل الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومؤكدًا أن الجميع يسعى لبناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية.

وأوضح مرموش خلال تصريحات صحفية أن الأجواء داخل توتنهام مميزة للغاية، مشيرًا إلى أنه شعر بترحيب كبير من جانب جميع أفراد النادي منذ اليوم الأول له، وهو ما ساعده على التأقلم سريعًا مع زملائه والجهاز الفني.

وأكد مهاجم منتخب مصر أن الفريق يمتلك رغبة كبيرة في تحقيق النجاح خلال الموسم الحالي، إلا أن الوصول إلى أفضل مستوى يحتاج إلى بعض الوقت، خاصة مع وجود عناصر جديدة تسعى إلى زيادة الانسجام والتفاهم فيما بينها.

وأشار مرموش إلى أن النتائج الإيجابية والانتصارات ستأتي بشكل تدريجي، مع استمرار التدريبات وزيادة التفاهم بين اللاعبين، إلى جانب استيعاب أفكار الجهاز الفني وتنفيذها بالشكل المطلوب داخل الملعب.

موعد مباراة توتنهام أمام إيفرتون

ويستعد فريق توتنهام هوتسبير لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وسط رغبة من الفريق اللندني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكان توتنهام قد أعلن تعاقده رسميًا مع عمر مرموش قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يلزم النادي بإتمام انتقال اللاعب بصورة نهائية خلال الصيف المقبل.

وعبر مرموش عن سعادته بالانضمام إلى توتنهام، مؤكدًا أنه متحمس للغاية لخوض تجربته الجديدة، ومشيرًا إلى أن المشروع الرياضي للنادي كان من أبرز الأسباب التي شجعته على الانتقال.

كما أكد اللاعب أنه تحدث مع المدير الفني، وأعجب كثيرًا بأفكاره وطموحاته، معربًا عن ثقته في قدرة الطرفين على تحقيق نجاح كبير خلال الفترة المقبلة.