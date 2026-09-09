مدرب توتنهام السابق يوجه نصيحة لـ عمر مرموش لتطوير أداء الفريق

أشاد هاري ريدناب، المدير الفني السابق لتوتنهام، بصفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش إلى «السبيرز»، مؤكدًا على أن اللاعب سيقدم إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال ريدناب عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار: «عمر مرموش لاعب رائع، وسيكون سببًا في تطور أداء توتنهام».

وأضاف: «أنصح مرموش بأن يستمر في تطوير أدائه، وأعتقد أنه سيقدم أداءً مميزًا هذا العام».

وكان مرموش قد انضم إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع وجود بند يلزم النادي بتحويل الصفقة إلى شراء نهائي في صيف العام المقبل.