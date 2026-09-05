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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يبحث عن أول أهدافه مع توتنهام أمام نوتنجهام فورست

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

يحل توتنهام، الذي يضم بين صفوفه المصري عمر مرموش، ضيفًا على نوتنجهام فورست في الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب «سيتي جراوند»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض توتنهام اللقاء بحثًا عن وضع حد لانطلاقته المتعثرة في المسابقة، بعدما خسر أول مباراتين ليبقى دون نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وتبدو بداية السبيرز هجوميًا أفضل من نتائجه، بعدما سجل الفريق 5 أهداف في أول جولتين، لكنه يعاني على المستوى الدفاعي، إذ استقبلت شباكه 10 أهداف، ما يفرض على الفريق تحقيق التوازن أمام نوتنجهام فورست.

وتتجه الأنظار إلى عمر مرموش، الذي يخوض تجربته الأولى مع توتنهام بعد انتقاله من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، حيث يتطلع المهاجم المصري إلى تسجيل أول أهدافه بقميص الفريق والمساهمة في استعادة الانتصارات.

على الجانب الآخر، يدخل نوتنجهام فورست المباراة وفي رصيده نقطة واحدة من أول جولتين، بعدما تعادل في مباراة وخسر أخرى، محتلاً المركز الخامس عشر، مع تسجيل 3 أهداف واستقبال هدفين.

ويأمل أصحاب الأرض في استغلال الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز الأول، خاصة في ظل البداية الصعبة لتوتنهام ورغبة الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام منافسه.

عمر مرموش مرموش توتنهام نوتنجهام الدوري الإنجليزي

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