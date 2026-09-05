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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الليلة كلاسيكو ناري في جدة.. النصر يبحث عن العلامة الكاملة والاتحاد يتحدى رونالدو ورفاقه

النصر السعودي
النصر السعودي
محمود أحمد

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية والعربية مساء السبت إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة لمتابعة واحدة من أبرز مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين عندما يصطدم الاتحاد بضيفه النصر في مواجهة تحمل كل مقومات الإثارة والندية بين فريقين لم يعرفا طعم الهزيمة منذ انطلاق المسابقة.

وتحظى المواجهة بأهمية خاصة بالنسبة للنصر الذي يدخل اللقاء رافعًا شعار مواصلة الانطلاقة المثالية والحفاظ على العلامة الكاملة في ظل الصراع المبكر على قمة جدول الترتيب بينما يتسلح الاتحاد بعاملي الأرض والجمهور بحثًا عن توجيه ضربة قوية لمنافسه وإيقاف سلسلة انتصاراته المتتالية.

النصر.. العلامة الكاملة تحت الاختبار

يدخل النصر مواجهة الاتحاد وهو في موقف قوي للغاية بعدما جمع 12 نقطة من أصل 12 ممكنة خلال الجولات الأربع الأولى ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقدم الفريق بداية مثالية تحت قيادة مدربه الأسترالي بوستيكوجلو الذي نجح في وضع بصمته سريعًا على أداء الفريق إذ لم يتوقف تألق النصر عند منافسات الدوري فقط وإنما امتد إلى بطولة كأس الملك بعدما نجح في عبور الدرعية والتأهل إلى دور الـ16.

وحقق النصر الفوز في جميع مبارياته الرسمية هذا الموسم وكان آخر انتصاراته في الدوري أمام التعاون بنتيجة 2-1 ليواصل الفريق مسيرته المثالية دون أي تعثر حتى الآن.

ويأمل النصر في العودة من جدة بالنقاط الثلاث خاصة أن فقدان أي نقطة في هذه المرحلة قد يمثل ضربة في سباق الصدارة في ظل المنافسة القوية وتقارب مراكز المقدمة مع بداية الموسم.

ويمتلك الفريق النصراوي قوة هجومية كبيرة في ظل وجود مجموعة من أبرز الأسماء على مستوى الخط الأمامي يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جانب كومان وساديو ماني وجواو فيليكس وهو ما يمنح الفريق أفضلية هجومية واضحة لكن مواجهة الاتحاد ستكون اختبارًا أكثر صعوبة من المباريات السابقة.

الاتحاد يبحث عن العودة

على الجانب الآخر يدخل الاتحاد المواجهة بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام الفتح في الجولة الماضية ليفقد نقطتين كان في حاجة ماسة إليهما في بداية مشواره بالمنافسة.

وحصد الاتحاد 8 نقاط من 4 مباريات بعدما حقق انتصارين وتعادل في مباراتين ليظل الفريق دون هزيمة لكنه يدرك أن مواجهة النصر تحتاج إلى أداء أكثر قوة خاصة على المستوى الهجومي بعد الظهور غير المقنع أمام الفتح.

ويأمل الألماني ينز فيسينج المدير الفني للاتحاد في استغلال إقامة المباراة على ملعب فريقه وبين جماهيره من أجل تحقيق انتصار سيكون له تأثير كبير على مشوار الفريق خلال الفترة المقبلة كما سيكون بمثابة رسالة مبكرة بشأن قدرة الاتحاد على الدخول بقوة في سباق المنافسة.

وعزز الاتحاد صفوفه قبل القمة بالتعاقد مع الكولومبي ريتشارد رويس الذي وصل إلى جدة مساء الخميس إلا أن موقفه من المشاركة أمام النصر سيظل مرتبطًا بمدى جاهزيته الفنية والبدنية ورؤية الجهاز الفني.

وتزداد صعوبة المواجهة في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق وهو ما يجعل التفاصيل الصغيرة واستغلال الفرص والقدرة على التعامل مع الضغط الجماهيري عوامل قد تحسم نتيجة الكلاسيكو.

التعاون والفتح.. البحث عن الانتصار الأول

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الخامسة سيكون ملعب التعاون في بريدة مسرحًا لمواجهة لا تقل أهمية عندما يستضيف التعاون نظيره الفتح في لقاء يجمع فريقين يبحث كل منهما عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم.

ويعيش التعاون بداية صعبة للغاية بعدما اكتفى بحصد نقطتين فقط من أربع مباريات إثر تعادله في مباراتين وخسارته في مثلهما ليجد نفسه في المركز الخامس عشر قبل انطلاق منافسات الجولة.

ويأمل الصربي زاركو لازيتيتش المدير الفني للتعاون في إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة فريقه إلى الطريق الصحيح خاصة أن استمرار نزيف النقاط قد يزيد الضغوط مبكرًا ويضع الفريق في موقف لا يتناسب مع طموحاته.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة بالنسبة للتعاون خصوصًا قبل فترة التوقف في ظل ارتباط الفريق أيضًا بالمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 والتي يطمح خلالها إلى تحقيق نتيجة أفضل بعدما بلغ الدور نصف النهائي في مشاركته السابقة.

أما الفتح فلا تختلف ظروفه كثيرًا إذ يمتلك الفريق نقطتين فقط بعد مرور أربع جولات من تعادلين وهزيمتين.

لكن الفريق يدخل المباراة بمعنويات أفضل نسبيًا بعد الأداء الذي قدمه أمام الاتحاد في الجولة الماضية حين نجح في الخروج بتعادل سلبي بفضل التنظيم الدفاعي والتألق اللافت لحارسه الكرواتي أدريان شيمبر.

ويتطلع المدرب السعودي خالد العطوي إلى البناء على هذا الأداء وتحقيق الفوز الأول خاصة أن حصد النقاط الثلاث سيكون بمثابة دفعة قوية للفريق قبل فترة التوقف كما سيساعده على الابتعاد عن منطقة الخطر في جدول الترتيب.

الفيصلي والحزم.. صراع الهروب من البداية الصعبة

وفي المجمعة يخوض الفيصلي مواجهة مهمة أمام الحزم في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى وضع حد للبداية المتعثرة واستعادة الثقة سريعًا.

ولم يقدم الفيصلي المستوى المنتظر خلال الجولات الأربع الأولى بعدما تلقى 3 هزائم مقابل تعادل واحد ليحصد نقطة واحدة فقط ويجد نفسه مبكرًا ضمن فرق مؤخرة جدول الترتيب.

وبات الفوز ضرورة بالنسبة للفيصلي ليس فقط من أجل تحسين موقفه في جدول المسابقة وإنما أيضًا لإيقاف حالة التراجع واستعادة الثقة قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة من الموسم.

لكن مهمة أصحاب الأرض لن تكون سهلة أمام الحزم الذي يدخل المباراة هو الآخر بحثًا عن العودة إلى الانتصارات بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط.

وكان الحزم قد تعادل في الجولة الماضية مع الشباب بنتيجة 1-1 ليضيف نقطة إلى رصيده لكنه يتطلع هذه المرة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.

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