نيوم يضرب الخليج بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

حقق فريق نيوم فوزًا كبيرًا على حساب الخليج بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وقدم نيوم أداءً قويًا منذ بداية اللقاء، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن ينجح في حسم المباراة مبكرًا خلال الشوط الأول بثلاثية متتالية.

وافتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل لصالح نيوم في الدقيقة 38، قبل أن يضيف مهند آل سعد الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة فقط، وتحديدًا في الدقيقة 39.

ولم يتوقف ضغط أصحاب الأرض، حيث تمكن أمادو كوني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45، لينهي نيوم الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، حاول الخليج العودة إلى المباراة وتقليص الفارق، وأجرى الجهاز الفني عددًا من التغييرات الهجومية، لكن دفاع نيوم نجح في التعامل مع محاولات الضيوف والحفاظ على تقدمه.

كما تألق الحارس مارسين بولكا في حماية مرمى نيوم، ليحافظ الفريق على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ويخرج بانتصار ثمين بثلاثة أهداف دون رد.

ويعد هذا الفوز هو الأول لنيوم بعد خسارتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويواصل تقدمه نحو مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الخليج عند 3 نقاط.

ويمنح الانتصار الفريق دفعة قوية خلال مشواره في الموسم، بعدما أظهر نيوم قدرة هجومية كبيرة على حسم المباريات، خاصة بعد تسجيل أهدافه الثلاثة خلال الشوط الأول.