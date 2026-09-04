أمير هشام: الأهلي يسعى لحسم ملف هاني وياسر خلال الساعات المقبلة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي سيعقد جلستين هامتين مع ياسر إبراهيم ومحمد هاني لحسم ملف تجديد عقودهمـا خلال الـساعات المقبلة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: كان مقررًا أن يعقد عصام سراج جلسة مع اللاعبين قبل مران الأمس وتحديدًا محمد هاني، لكن تأخر المران الجماعي بسبب مشكلة التكدس المروري، والثنائي يقترب من التوقيع الرسمي على العقود.

وأضاف: هاني وياسر اقتربا من التوقيع الرسمي على العقود وفقًا للسقف المالي المحدد 25 مليون جنيه سنويا بالإضافة لـ10 مليون مكافآت وبنود تحفيزية.

وأتم: من الوارد أن يعلن الأهلي عن التجديد للثنائي قبل المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.