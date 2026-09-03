حد قال لأبوك .. صبري فواز يسخر من منتقدي اسم نجل محمد صلاح بمنشور صادم

أثار اسم «ليل» الذي اختاره النجم المصري محمد صلاح لنجله، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض اللاعب لانتقادات من بعض المتابعين بسبب اختيار الاسم.

وعلّق الفنان صبري فواز على الجدل المثار، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، دافع خلاله عن حق محمد صلاح في اختيار اسم نجله، وسخر من تدخل البعض في الأمر.

وكتب صبري فواز: «يسمي عياله زي ما يعجبه.. انت كان حد قال لابوك يسموك ايه؟.. وخلينا كده.. مضيعين عمرنا في إثبات البديهيات».

وتابع في منشور آخر ساخرًا من منتقدي الاسم: «طب بما إنكم سلبتم من الراجل حقه في تسمية ابنه.. اتفضلوا اختاروا انتم»، مقترحًا عددًا من الأسماء بطريقة ساخرة، وهي: «القعقاع محمد صلاح، مكاريوس محمد صلاح، الششتاوي محمد صلاح، بودي محمد صلاح، سفيان محمد صلاح، روميساء محمد صلاح»