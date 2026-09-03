جامعة بنها تعلن نتائج مسابقة إدارة المخلفات

اختتمت جامعة بنها فعاليات المسابقة الداخلية لإدارة المخلفات الجامعية «Green Loop Competition 2026»، التي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع معهد إعداد القادة، في إطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتشجيع الطلاب على تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية.



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس الجامعة للابتكار، والدكتور أحمد عبد النبي نظير، ممثل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رينيه أشرف، منسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب أعضاء لجنتي التحكيم والتنظيم، ومنسقي الابتكار بالكليات، والطلاب المشاركين.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المبدعين، والعمل على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات عملية قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن قضايا إدارة المخلفات وإعادة التدوير تمثل مجالا مهمًا للابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف " الجيزاوي" أن الجامعة حريصة على توفير بيئة داعمة للأفكار الواعدة، والعمل على تطويرها بما يعزز قدرة الطلاب على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، ويحقق أثرا إيجابيا على المستويين المجتمعي والاقتصادي.



وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلى أهمية دعم البحث العلمي التطبيقي والمبادرات الطلابية التي تجمع بين الابتكار والأثر المجتمعي، موضحة أن المشروعات المشاركة في المسابقة تعكس قدرة طلاب الجامعة على توظيف معارفهم العلمية في ابتكار حلول عملية للتحديات البيئية، وربط الجانب الأكاديمي باحتياجات المجتمع.

وأكد الدكتور طه عاشور حرص الجامعة على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال تشجيع المشروعات التي تقدم حلولًا مستدامة وقابلة للتوسع، وتسهم في نشر ثقافة الاستدامة والاقتصاد الدائري داخل المجتمع الجامعي وخارجه.



وأوضح الدكتور أيمن سمير، مستشار رئيس جامعة بنها للابتكار، أن المسابقة تمثل منصة مهمة لاكتشاف الأفكار الواعدة ودعم الطلاب في تحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ في مجالات إدارة المخلفات وإعادة التدوير.



وأكد مستشار رئيس الجامعة أن الجامعة ستواصل تقديم الدعم للمشروعات المتميزة، والعمل على تطويرها وتأهيلها للمشاركة والمنافسة في المراحل المقبلة على المستوى القومي.



وشهدت المسابقة مشاركة 34 مشروعًا، بواقع 30 مشروعا لطلاب مرحلة البكالوريوس و4 مشروعات لطلاب الدراسات العليا، حيث تم تصعيد 10 مشروعات إلى المرحلة النهائية.



وقدمت الفرق المشاركة عروضا تفصيلية أمام لجنة التحكيم، تناولت خلالها الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية لمشروعاتها، إلى جانب مناقشة مدى قابلية الأفكار للتطبيق والتوسع وتحقيق أثر مستدام.

ومن المقرر تصعيد المشروعات الثلاثة الفائزة لتمثيل جامعة بنها في المراحل التالية من المسابقة على مستوى الجمهورية، مع استمرار الجامعة في دعم المشروعات المتميزة والعمل على تطويرها وفقا لتوصيات لجنة التحكيم.



وفي ختام الفعاليات، وجهت جامعة بنها الشكر والتقدير إلى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأعضاء لجنة التحكيم واللجنة المنظمة، ومنسقي الابتكار بالكليات، والطلاب المشاركين، تقديرًا لجهودهم في إنجاح فعاليات المسابقة وتشجيع الابتكار في مجال الاستدامة وإدارة المخلفات.