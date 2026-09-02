رئيس جامعة بنها يسلم سكوترات حديثة للطلاب ذوي القدرات الخاصة

سلم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددا من السكوترات الحديثة للطلاب ذوي القدرات الخاصة، وذلك بدعم من صندوق التكافل الطلابي، وفي إطار حرص الجامعة على تعزيز دمجهم في المجتمع وإتاحة بيئة تعليمية مناسبة لهم .



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة سمر عبد الحميد، مدير مركز صادق الرافعي بالجامعة، والأستاذ إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن رعاية الطلاب ذوي القدرات الخاصة تأتي في مقدمة أولويات الجامعة، اتساقا مع توجهات الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بملف "قادرون باختلاف" ، مؤكدا العمل على تحويل هذا الاهتمام إلى خدمات وبرامج ملموسة تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على المشاركة بصورة فاعلة في مختلف مجالات الحياة الجامعية.



وأضاف " الجيزاوي " أن الجامعة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة لطلاب من القدرات الخاصة ، بما يعزز اندماجهم في المجتمع الجامعي، ويدعم مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة، وذلك في إطار رؤية تستهدف ترسيخ الإتاحة وتكافؤ الفرص وتمكين جميع الطلاب من تحقيق طموحاتهم.