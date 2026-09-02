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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«شغلانة واحدة مش هتكفي».. دكتور مينا يكشف كواليس عمله بالصيدلية وخدمات التوصيل

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

قال الدكتور مينا، عامل الدليفري، إن الظروف الحالية تجعل الاعتماد على شغلانة واحدة أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن العمل الإضافي يساعده على الوفاء بالتزاماته.

وأوضح خلال برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد: «النهارده الشغلانة الواحدة مش هتكفي، لازم واحدة تسند واحدة ما دام شغلانة حلال مش حرام، أنا واحد بفرك، وما دام لاقيت قدامي شغل حلال، أقول لأ ليه أنا في مجالي وشغال، بس كنت مكمل في طلبات عادي عشان ورايا التزامات، هعمل إيه؟».

دكتور مينا: أنا داخل على 40 سنة

وأضاف دكتور مينا أنه يوازن بين عمله في الصيدلية والعمل في مجال توصيل الطلبات، مشيرًا إلى أنه يحرص على العمل في الوظيفة الإضافية بعد انتهاء ساعات عمله الأساسية.

وقال: «أنا داخل على 40 سنة، أنا يومي ما بين الصيدلية وشغلي في طلبات، وبعد ما بخلص في الصيدلية، بروح ألبس تيشيرت طلبات».

بدأ العمل على قدميه.. ثم اشترى سكوتر

وكشف دكتور مينا أنه بدأ العمل في توصيل الطلبات سيرًا على الأقدام، قبل أن تتحسن ظروفه ويتمكن من شراء سكوتر يساعده على أداء عمله.

وأوضح: «كنت بشتغل على رجلي أول فترة، بعد كده ربنا كرمني وجبت سكوتر».

وأكد أن العمل الإضافي بالنسبة له يمثل وسيلة لمواجهة الالتزامات المعيشية، طالما أن مصدر الدخل حلال ولا يتعارض مع عمله الأساسي في مجاله.

الدكتور مينا عامل الدليفري طلبات عامل الدليفري مينا

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«شغلانة واحدة مش هتكفي».. دكتور مينا يكشف كواليس عمله بالصيدلية وخدمات التوصيل

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