رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لذوي الهمم

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حفل ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لذوي الهمم، الذي استضافته الجامعة، بمشاركة عدد من الفرق والطلاب، في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية والرياضية، وتعزيز دمج الطلاب ذوي الهمم في الحياة الجامعية.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة سمر عبد الحميد، مدير مركز صادق الرافعي، والأستاذ إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إلى جانب ممثلي الفرق المشاركة في المهرجان.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المهرجان يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة تتيح لجميع الطلاب المشاركة والتعبير عن قدراتهم.



وأشار " الجيزاوي " إلى أن الجامعات تمثل أسرة واحدة، يجمعها هدف أساسي يتمثل في بناء الإنسان المصري، مؤكدا أن الطلاب ذوي الهمم يمتلكون طاقات وقدرات متميزة يجب اكتشافها وتنميتها واستثمارها، بما يمكنهم من تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات.



واضاف أن جامعة بنها تضم نماذج وتجارب مشرفة لطلاب من ذوي الهمم تمكنوا من تحقيق التفوق رغم التحديات، مستشهدا بإحدى التجارب الملهمة لطالبة من ذوي الهمم استطاعت التفوق على زملائها، وتم تعيينها معيدة بكلية الآداب بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة تواصل تقديم الدعم اللازم لها لاستكمال دراستها العليا وتحقيق طموحاتها العلمية.



وأوضح " الجيزاوي " أن هذه النماذج تؤكد أن الهمة والإرادة قادرتان على تجاوز الصعوبات، وأن التحديات لا تحول دون تحقيق النجاح والتفوق، بل يمكن أن تكون حافزا لمزيد من الإصرار والإنجاز.

من ناحية أخرى شهد الحفل عددا من الفقرات الفنية والاستعراضية، حيث قدم فريق جامعة بنها للفنون الشعبية عروضا مستوحاة من التراث الشعبي والثقافي المصري، إلى جانب تقديم عدد من الطلاب ذوي الهمم بالجامعة سكتش بعنوان صناع التحدي، عكس قدراتهم وإصرارهم على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح.



وفي ختام الحفل، كرّم الدكتور ناصر الجيزاوي الفرق والطلاب المشاركين في المهرجان، كما تم تقديم الدروع للفرق الفائزة، تقديرا لمشاركتهم الفاعلة وأدائهم المتميز خلال فعاليات المهرجان.