الصحف ووكالات الأنباء العالمية تبرز القمة المصرية الصينية: توافق على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وخفض التصعيد الإقليمي

أبرزت صحف ووكالات الأنباء العربية والأجنبية تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني "شي جين بينغ" على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتوافق الرؤى إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسويات شاملة ومستدامة للأزمات.

فتحت عنوان "الرئيس المصري يلتقي نظيره الصيني"، أشارت وكالة أنباء السعودية (واس) إلى استقبال الرئيس السيسي لنظيره الصيني، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل الارتقاء بآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، والأمن المائي المصري، إضافةً إلى مناقشة تطورات القضية الفلسطينية، والجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وضمان حرية الملاحة، منوهة بتأكيد دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

وبعنوان "الرئيسان المصري والصيني يؤكدان ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية"، لفتت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، مشددا على جهود القاهرة للدفع بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف حرب غزة.

ونوهت بإشادة الرئيس السيسي بالدعم والتأييد الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني، ومبدأ حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والمستدام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.

خفض التصعيد في الشرق الأوسط

وتحت عنوان "مصر والصين تؤكدان توافق الرؤى بشأن خفض التصعيد وحل الأزمات دبلوماسيا"، أبرزت وكالة أنباء الإمارات (وام) تأكيد الرئيس السيسي وشي، توافق رؤى البلدين بشأن ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي شدد على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة الصين، لتعزيز جهود خفض التوتر الإقليمي.

وبعنوان "الرئيسان المصري والصيني يؤكدان توافق الرؤى إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل لتسويات شاملة ومستدامة للأزمات"، أشارت وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى تأكيد الرئيسين المصري والصين على توافق رؤى البلدين إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

ونوهت بإعراب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدًا حرص الصين على تعزيز مستوى التنسيق القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والتنمية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وتحت عنوان "مصر والصين تؤكدان توافق الرؤى بشأن خفض التصعيد وحل الأزمات دبلوماسيا"، نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية تأكيد الرئيس السيسي وشي توافق الرؤى بشأن ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب، وكذلك أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة.

وأشارت إلى تناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق مقررات الشرعية الدولية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، مشيدا بدعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين.

وبعنوان "قمة القاهرة.. السيسي وشي يبحثان خفض التصعيد ومنع توسع الحرب"، أشار موقع قناة الغد إلى تأكيد الرئيس السيسي ونظيره الصيني على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

استعراض القضايا الإقليمية والدولية

وبعنوان "الرئيسان المصري والصيني يستعرضان القضايا الإقليمية والدولية"، أبرزت وكالة الأنباء القطرية (قنا) المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد الرئيس السيسي على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس السيسي بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، منوها بما تبذله بلاده من جهود للدفع بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك تأكيد الرئيس الصيني على حرص بلاده على تعزيز مستوى التنسيق القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والتنمية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

تدشين المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية

وتحت عنوان "السيسي وشي جين بينغ يتفقان على تدشين المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية المصرية الصينية"، نوهت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) استقبال الرئيس السيسي لنظيره الصيني في قصر الاتحادية، وإعلان الرئيس السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، مشيدا بما وصفه بالطفرة الملموسة التي شهدتها العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون، خصوصاً في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، باعتبارهما من الأولويات المشتركة.

بنية أمنية جديدة للشرق الأوسط

وأبرزت صحيفة عكاظ السعودية تأكيد الرئيس الصيني أنه أجرى محادثات معمقة بشأن الوضع في المنطقة مع الرئيس السيسي، معلنا دعم بكين لدول المنطقة في بناء بنية أمنية جديدة للشرق الأوسط، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لا تزال جوهر قضية الشرق الأوسط ولا ينبغي تجاهلها أو تهميشها، مشيرا إلى توسع التعاون الثنائي مع مصر في مجالات الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية والفضاء والاقتصاد الرقمي.

زيارة تاريخية

من جانبها، أشارت صحيفة الخليج الإماراتية إلى وصف الرئيس السيسي لزيارة الرئيس الصيني بأنها "تاريخية" تتزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي تأسست في عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف وتُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وإشادته بما حققته العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، في ظل إرادة سياسية واضحة للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باعتبار ذلك يحتل أولوية لدى البلدين، معربا عن تطلع مصر لاستمرار العمل مع الصين لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة.

مصر تعمل على خفض حالة التصعيد

بدورها، أبرزت صحيفة الشرق الأوسط تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر تعمل على خفض حالة التصعيد بالمنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات وبما يُسهم في تحقيق السلام ودعم التنمية لشعوب المنطقة، معربا عن ترحيبه بتوافق مواقف البلدين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي تأكيده بأن العلاقات المصرية الصينية حققت طفرة ملموسة بمختلف المجالات في ظل إرادة سياسية واضحة للاِرتقاء بآفاق التعاون الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، باِعتبار ذلك يحتل أولوية لدى البلدين، معربا عن التطلع لاستمرار العمل مع الصين لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة.

كما أشارت صحيفة البلاد البحرينية إلى تأكيد الرئيس السيسي على ان مصر تعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات بما يسهم في تحقيق السلام ودعم التنمية، مرحبا بتلاقي مواقف القاهرة وبكين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، وتحت عنوان "السيسي: أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول الخليجي والأردن"، أبرزت جريدة الجريدة الكويتية تأكيد الرئيس السيسي على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التداعيات السلبية للأزمة، مشيرا إلى استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية وبشكل خاص مع الصين كدولة محورية وعضو دائم بمجلس الأمن لتعزيز الجهود بهدف خفض التوتر الإقليمي ودفع جهود التنمية ومعالجة التحديات الدولية التي لا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها.

وأضافت الجريدة أن مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الصيني تركزت على العديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث شددا على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات.

كما تطرقت المباحثات إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، لافتا إلى جهود مصر للدفع بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وبعنوان "الرئيسان المصري والصيني يؤكدان دعم جهود إيقاف الحرب وخفض التصعيد في الشرق الأوسط"، أبرزت جريدة الأنباء الكويتية تأكيد الرئيس السيسي ونظيره الصيني على دعم جهود التوصل إلى اتفاق شامل لإيقاف الحرب والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي قوله إن الرئيس السيسي وشي أجريا مباحثات موسعة بالقاهرة بحضور وفدي البلدين، تلاها التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم.