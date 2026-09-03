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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تشارك في فعاليات مؤتمر تحالف مدن طريق الحرير السياحي واستعدادات مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تشارك في فعاليات مؤتمر تحالف مدن طريق الحرير السياحي الدولي

شاركت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أمس في فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر السنوي لتحالف مدن طريق الحرير السياحي الدولي 2026»، المنعقد بمدينة إسطنبول التركية، وذلك ضمن جلسة افتتاحية بعنوان «إدارة الوجهات السياحية»، بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين والخبراء في مجالات السياحة والتنمية والترويج للمدن السياحية، من بينهم السيد نوري أصلان القائم بأعمال عمدة مدينة إسطنبول، والسيد تشانغ هاو نائب المدير العام لمجلس سياحة سانيا بالصين، والسيد عدنان السويعر، رئيس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي والسياحي بالأردن، والسيد ديفيد كمبيري عمدة مالطة.

وخلال كلمتها، استعرضت المحافظ المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها الوادي الجديد، مؤكدة أن المحافظة تستهدف بناء وجهة سياحية مستدامة تحافظ على هويتها وخصوصيتها، كما أشارت إلى تنوع المقومات السياحية بالمحافظة، بما يشمل السياحة الأثرية والثقافية والعلاجية والاستشفائية والبيئية، بما يتيح فرصًا واعدة لجعل السياحة محركًا للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.


وأكدت محافظ الوادي الجديد، أن تطوير المقصد السياحي لا يقتصر على استثمار المقومات الطبيعية والأثرية، وإنما يتطلب تطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الاستثمار والتكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراثية باعتبارها ثروات للأجيال القادمة. معربةً عن تطلع المحافظة للمشاركة في بناء «طريق سياحي جديد للحرير» يربط بين الوجهات والشعوب والثقافات، ويدعم المجتمعات المحلية ويحقق الرخاء المشترك ويحافظ على المقومات السياحية للأجيال القادمة.

وفي ختام كلمتها، وجهت مجدي الدعوة لأعضاء التحالف لتنظيم النسخة القادمة من المؤتمر بمصر واستضافة المحافظة للفعاليات المصاحبة لتأكيد رسالة المؤتمر في خدمة المدن الأعضاء وتعزيز الترويج السياحي لها.

مدير تعليم الوادي الجديد يتابع استعدادات مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية
التقى عبد الرحمن محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وفدًا من وزارة التربية والتعليم وشركة فوسفات مصر، لمتابعة آخر مستجدات العمل بمدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية، تمهيدًا لدخولها الخدمة، وذلك بحضور أسامة عز الدين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية.

التوسع في نوعيات التعليم الفني وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل

جاء اللقاء في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، للتوسع في نوعيات التعليم الفني وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، خاصة في مجال التعدين الذي تتمتع المحافظة بمقومات كبيرة للتوسع فيه.

وناقش اللقاء مستجدات إنشاء المدرسة، التي تعد أول مدرسة متخصصة في مجال التعدين بالمحافظة، وتضم تخصصات فني تعدين، وصيانة المعدات الثقيلة، وفني معامل، بما يسهم في إعداد وتأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل.

وأكد مدير المديرية أن المدرسة تمثل نموذجًا متميزًا للتعليم الفني بالمحافظة، وتسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل في المجالات المرتبطة بقطاع التعدين، معربًا عن تقديره لدعم الدولة واهتمامها بتطوير منظومة التعليم الفني وإتاحة تخصصات جديدة أمام أبناء المحافظة.

انطلاق قوافل المسرح المتنقل بقرى المستقبل بشرق بولاق في الوادي الجديد


انطلقت فعاليات قوافل المسرح المتنقل بقرى المستقبل بشرق بولاق بمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبمشاركة جامعة الوادي الجديد والهيئة العامة لقصور الثقافة.

قوافل المسرح المتنقل

وتضمنت الفعاليات قافلة طبية ضمن مبادرة «مهارة حياة» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، إلى جانب قافلة طبية ضمن مبادرة «100 مليون صحة» بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وشهدت القافلة عددًا من الفقرات الثقافية والفنية، من بينها محاضرة حول «التمكين الثقافي للمرأة»، وفقرة للإرشادات الطبية، وعروض لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، بالإضافة إلى أمسية شعرية وفقرات لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والغناء.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورش فنية للأطفال للرسم بالرمال والتلوين على الفخار، إلى جانب معرض للكتاب يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

وتأتي قوافل المسرح المتنقل في إطار جهود الوصول بالأنشطة الثقافية والفنية والخدمات المجتمعية إلى القرى والمناطق المختلفة بمحافظة الوادي الجديد، وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الثقافة والفنون بين المواطنين.

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